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En kötümser ülke araştırmasında 1. olduk!

En kötümser ülke araştırmasında 1. olduk!
10 Ocak 2022 Pazartesi 09:20

Türkiye'de enflasyon aldı başını gidiyor. Artan fiyatlar ve geçim derdi vatandaşı umutsuzluğa sürüklüyor. Global araştırma şirketi Gallup'un yaptığı bir araştırma da Türkiye'de yaşayan vatandaşların psikolojik durumunu ortaya koyuyor. Araştırmaya göre 2022 için en kötümser ülke Türkiye oldu


Ekonomide yaşanan kriz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını dünyanın en kötümser milleti haline getirdi. Global araştırma şirketi Gallup'un açıkladığı son verilere göre dünyanın en kötümser ülkeleri Türkiye, Bulgaristan, Afganistan, Polonya ve Çek Cumhuriyeti… Araştırma raporunda Türkiye'deki kötümserlik düzeyinin dikkat çekici seviyede arttığı belirtilerek bunun kaynağının ülkede hızla yükselen enflasyon olduğu vurgulandı.

44 ülkede gerçekleştirilen araştırmaya göre tüm dünyada umutlarda azalma var. 2022'nin 2021'den daha iyi bir yıl olacağına inanların oranı dünyada yüzde 38'e gerilemiş durumda. Dünyanın en iyimser 5 ülkesi Endonezya, Arnavutluk, Azerbaycan, Nijerya ve aynı skora sahip Meksika ve Vietnam.

GENÇLERE RAĞMEN

Araştırma raporunda gelişmekte olan ülkelerin çok daha umutlu ve mutlu olduğuna vurgu yapılırken, bir ulusun iyimserliğinin vatandaşlarının kendini iyi hissetmesi durumunun yanı sıra ülkenin genç bir nüfusa sahip olması ve büyüme potansiyeli bulunmasına da bağlı olduğu belirtildi. Türkiye, genç nüfusuna rağmen yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle kötümserlikte en dip seviyeye ulaşması ile dikkat çekti. (Sözcü)

Etiketler; #türkiye #enflasyon #kötümser #kötümser ülke
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