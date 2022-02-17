En popüler kedi ve köpek isimleri belli oldu

Avrupa Evcil Hayvan Maması Federasyonu’nun son verileri Türkiye'de 1,2 milyon köpek, 4,1 milyon kedi bulunduğunu gösterdi. Pandemide küresel çapta artan evcil hayvan sahiplenme eğilimi, 2021’de de etkisini sürdürdü. Türkiye’nin 2021 evcil hayvan trendlerine dair bir araştırma ise köpeklerin genelde apartman dairelerinde beslendiğini; köpeklerde en çok kullanılan ismin "Tarçın", kedilerde "Mia" olduğunu tespit etti

Avrupa Evcil Hayvan Maması Federasyonu’nun (FEDIAF) verilerine göre, Türkiye’de 1,2 milyon köpek ve 4,1 milyon kedi bulunuyor. Uzaktan çalışmayı mecburiyete dönüştüren pandemi, evcil hayvan sahiplenme eğiliminde de patlama yarattı. Benzer bir yükseliş gözlemleyen petlebi.com, satış istatistiklerinden hareketle Türkiye’nin 2021 pet trendlerini paylaştı. Similarweb verilerine göre aylık ortalama 1,5 milyon ziyaretçisiyle petlebi.com'un kedi ve köpek maması satışı istatistiklerini sunduğu raporunda, Türkiye’de 10 büyük şehirde ırklara göre yavru ve yetişkin kedi ve köpek sahipliği oranları, kedi ve köpek ırk boyları, en popüler kedi ve köpek isimleri, kedi maması, köpek maması, oyuncak ve ödül maması alımı verilerinden hareketle evcil hayvanlarını en çok şımartan iller gibi istatistiklere yer verildi.



KEDİ VE KÖPEK POPÜLASYONUNDA ARTIŞ SÜRECEK



Araştırma, yapılan kedi ve köpek maması alışverişlerinden hareketle Türkiye’nin 10 şehrindeki kedi ve köpeklerin yaşlarına ve boylarına ilişkin çıkarımlar sundu. Örneğin yavru köpek sahiplerinin çoğunlukta olduğu şehir Bursa olurken, Antalya yaşlı köpek sahipliğinin en yaygın olduğu şehir oldu. Yavru kedi sahipliği çoğunlukla Adana’da, yaşlı kedi sahipliği ise en çok İzmir’de görüldü. Verileri değerlendiren petlebi.com E-Ticaret Yöneticisi Sinem Altıok, “10 ilden elde ettiğimiz veriler Türkiye’de sahipli köpeklerin yüzde 78’inin yetişkin, yüzde 19,2’sinin yavru, yüzde 2,8’inin ise yaşlı olduğunu gösteriyor. Diğer yandan 10 il ortalamasına bakıldığında her 100 kediden 38’inin yetişkin, 33’ünün kısırlaştırılmış ve 27’sinin yavru olduğunu görüyoruz. Bu durum kedi ve köpek popülasyonunda artışın süreceğine işaret ediyor” dedi.



KÖPEKLER GENELDE APARTMAN DAİRELERİNDE BESLENİYOR



Köpek ırk boylarına bakıldığında Türkiye geneli köpek ırkları ortalamasının yüzde 52 küçük ırk, yüzde 29 orta ırk, yüzde 19 büyük ırklardan oluştuğu görüldü. Ayrıca 10 il içinde en çok küçük ırkın Mersin’de, en çok orta ırkın Adana’da, en çok büyük ırkın ise Balıkesir’de olduğu tespit edildi. Köpek ırk boylarına ilişkin verileri değerlendiren Sinem Altıok, “Küçük ırk köpek sahipliğinin çoğunlukta olmasından, köpeklerin genelde apartman dairelerinde beslendiği çıkarımına varıyoruz” ifadelerini kullandı. petlebi.com, kedi maması ve köpek maması satışlarından derlediği verilerde Yorkshire Terrier ve Chihuahua ırklarında yetişkin köpek oranının yüksek olduğunu, buna karşılık Cocker ya da Shih Tzu gibi köpek ırklarının yavrularının çoğunluğu oluşturduğunu tespit etti. Sinem Altıok, söz konusu tespitleri “Cocker yavru maması satışı aslında geçtiğimiz yıl bu ırktaki yeni yavru sahiplenilmesi talebindeki yoğunluğu gösteriyor. Cocker, French Bulldog, Poodle, Shih Tzu, Chihuahua, Yorkshire Terrier, Pug ve Cavalier King Charles ırklarında yetişkin köpek sahipliği ortalaması yüzde 66 iken, yavru köpek sahipliği ortalaması yüzde 34 olarak görülüyor. Öte yandan, Türkiye’deki İran ve British ırkı kedilerin çoğunluğunu ise yüzde 70’in üzerindeki oranlarla yetişkin kediler oluşturuyor” şeklinde değerlendirdi.



KEDİLERDE “MİA”, KÖPEKLERDE “TARÇIN”



petlebi.com’a 2021’de kaydedilen evcil hayvanlarda en çok kullanılan isimler, geçtiğimiz yılın favori kedi ve köpek isimlerini de gösterdi. Köpek isimlerinde Tarçın, Hera ve Şila ilk üçü paylaşırken, Ares, Pablo, Maya, Paşa gibi isimler de tercih edildi. Mia, Pamuk, Duman, Tarçın ve Badem ise en popüler kedi isimleri oldu.



KÖPEKLERİNİ EN ÇOK MERSİNLİLER ŞIMARTIYOR



Ödül maması satışlarının kuru mama satışına oranından ve oyuncak siparişlerinden elde edilen değerlere göre Türkiye’de 100 kuru kedi maması satışına oranla ortalama kedi ödülü satış oranı 39,58 olurken, 100 kuru köpek maması satışına oranla ortalama köpek ödülü satış oranı ise 49,78 olarak kaydedildi. Öte yandan 10 ilde her 100 kuru kedi maması satışına oranla ortalama kedi oyuncağı satış oranı 14,46 olarak bulunurken, 100 kuru köpek maması satışına oranla köpek oyuncağı satış oranı 49,78 oldu. Bu hesaplamalara göre köpeklerini en çok şımartan şehir Mersin olurken, kedilerini en çok şımartan şehir Bursa olarak kaydedildi. Ayrıca ortalama veriler evcil hayvan sahiplerinin köpeklerini, kedilere kıyasla daha çok şımarttığını gösterdi.