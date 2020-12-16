Enerji Avcıları’na bir ödül daha 

GDZ Elektrik 12. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi kapsamında verilen Sürdürülebilir Kalkınma Ödülleri’nde Sorumlu Tüketim ve Üretim dalında, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projemiz, "Enerji Avcıları" ile Altın ödülü almaya hak kazandı

Türkiye’de topluma değer katan ve yenilikçi çözümler geliştiren sosyal sorumluluk uygulamalarını farklı sektörlerden paydaşlarla buluşturan Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi’nin on ikinci yılı “Değişimi Yönetmek - Belirsizlik Dönemlerinde Liderlik” temasıyla çevrimiçi düzenlendi.

Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin birbirinden değerli sosyal sorumluluk projelerinin değerlendirildiği zirvede, Şirketimiz 5 yıldır sürdürdüğü Enerji Avcıları projesi ile Sorumlu Tüketim ve Üretim kategorisinde birincilik ödülünü almaya hak kazandı.

İzmir, Manisa illerinde enerji dağıtım hizmeti veren GDZ Elektrik teknoloji, inovasyon, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarında çalışmalarına devam ederken bir yandan bölgeye katkı sağlayacak, farkındalık yaratacak kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle bölgeye değer katıyor.

Enerjinin değerini bilen nesiller

Enerji Avcıları da bu projelerin hayat bulmuş hallerinden bir tanesi. 2016 yılından bu yana iki il, 47 ilçede aktif sürdürülen proje de 200’ü aşkın okul ziyaret edilerek 4 – 8 yaş grubunda 20 bin öğrenciye ulaşıldı. Proje paydaşlarından biri olan İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınan izinler ile okullardan gelen talepler doğrultusunda yıl boyunca okullar ziyaret ediliyor.

Çocukların interaktif şekilde katılımı ile sürdürülen 45 dakikalık etkinliklerle çocuklarda, aileden gelen kaynakların yanlış tüketilmesi alışkanlığının pozitif yönde değiştirilmesi sağlanırken enerji ve diğer kaynakların bir gün tükenebileceği, bu nedenle de ne kadar kıymetli olduğu yönünde de çocuklar bilinçlendiriliyor. Enerji Avcılığı misyonunu üstlenen çocuklar evlerinde, okullarında yani enerjinin aktif olarak kullanıldığı her alanda yetişkinlere de öğrendikleri bilgilerle rehberlik ederek sosyal sorumluluk projesinin toplumda yaygınlaşmasına öncülük ediyorlar.



