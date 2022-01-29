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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu personel alacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu sınavla personel alımı yapacağını duyurdu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu personel alacak
29 Ocak 2022 Cumartesi 11:42

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 07 Mart-01 Nisan 2022 tarihleri arasında, 2 (iki) adet Mütercim Tercüman, 17 (on yedi) adet Mühendis, 1 (bir) adet Kütüphaneci, 2 (iki) adet Çözümleyici, 14 (on dört) adet Yönetim Görevlisi, 5 (beş) adet İletişim Görevlisi, 4 (dört) adet Şoför ve 2 (iki) adet Teknisyen olmak üzere toplam 47 (kırk yedi) kadro için giriş sınavı yapılacaktır.


Sınav için başvurular 31 Ocak 2022 ile 11 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


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