Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu personel alacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu sınavla personel alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 07 Mart-01 Nisan 2022 tarihleri arasında, 2 (iki) adet Mütercim Tercüman, 17 (on yedi) adet Mühendis, 1 (bir) adet Kütüphaneci, 2 (iki) adet Çözümleyici, 14 (on dört) adet Yönetim Görevlisi, 5 (beş) adet İletişim Görevlisi, 4 (dört) adet Şoför ve 2 (iki) adet Teknisyen olmak üzere toplam 47 (kırk yedi) kadro için giriş sınavı yapılacaktır.



Sınav için başvurular 31 Ocak 2022 ile 11 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.



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