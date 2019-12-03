AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında AK Parti iktidarının sosyal sorumluluk noktasında reform niteliği taşıyan adımlarında engelli vatandaşların ve ailelerinin başta geldiğini kaydeden Başkan Sürekli "Engel kalplerde değilse aşılır" diyerek, engelli olmanın bir tercih değil, aşılabilir bir sorun olduğunu vurguladı.

Daima yanlarındayız

İnsan bedenindeki ve hayatın içindeki tüm engellerin farkındalık, sevgi ve dayanışma ile üstesinden gelinebileceğini belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli mesajında şu ifadelere yer verdi: "AK Parti olarak her zaman engelli kardeşlerimizin yanında bulunarak, destekçileri olduk. Hukuksal ve toplumsal yaşam açısından hayatlarını kolaylaştıracak, önlerini açacak düzenlemeler ve yatırımlar yaptık. Engelli olmak bir insanın tercihi değildir ve hepimizin karşılaşabileceği bir durumdur. Ancak hayatla iç içe olmaya da engel değildir. Önemli olan toplumsal farkındalığı diri tutarak devlet politikalarında engelli kardeşlerimize özel bir yer vermektir. Bunu geçmişten bugüne uzanan icraatlarımızla gösterdiğimizi düşünüyorum. Engelli kardeşlerimizin daha çok rehabilitasyon merkezlerinden yararlanmalarını sağladık. Özel eğitim merkezlerinin açılmasını teşvik ettik. Devlet kurumlarında ve özel sektörde çalışma hayatına katılmalarının önünü açacak tedbirler geliştirdik.

Siyaset yapmalarının önünü açtık. AK Parti'nin tüm seçilmiş ve atanmış kadrolarında onlarla birlikte çalıştık. Aralarından vekillerimiz, meclis üyelerimiz ve bürokratlarımız çıktı ve pek çok başarıya imza attı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş aşamasında, büyüyüp gelişme sürecinde, eğitimden, sanata, edebiyata ve bilime kadar pek çok alanda yarattıkları katma değerler ile büyük bir paya sahip olduklarını biliyoruz. Çünkü bizler için asıl engel, sevgisizlik ve paylaşımsızlıktır. Asıl engel kalplerin kör, sağır ve dilsiz olmasıdır. Bu nedenledir ki onlar için çalışmayı lütuf görmedik, haklarını teslim etmek olarak gördük. 3 Aralık Dünya Engelliller Günü toplumumuz içinde de bu bakış açısının altının çizilmesi ve pekiştirilmesi için vesiledir diye düşünüyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm engelli kardeşlerimize sevgilerimi sunuyorum, daima yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum."