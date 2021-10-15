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Eniştesini bıçakladı: Artistlik yapıyordu!

Bursa'da Mehmet Emre A. (38), tartıştığı eniştesi Fahrettin Tekin'i (62) bacağından bıçakla yaraladı. Gözaltına alınan ve aşırı alkollü olduğu belirtilen Mehmet Emre A., "Hem evimde kalıyor hem de bana artistlik yapıyordu" dedi

Eniştesini bıçakladı: Artistlik yapıyordu!
15 Ekim 2021 Cuma 13:59

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi 11. Dere Sokak'ta meydana geldi. Aynı evde yaşayan Mehmet Emre A. ile eniştesi Fahrettin Tekin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Mehmet Emre A., mutfaktan aldığı bıçakla Tekin'i bacağından yaraladı. Tekin, kanlar içinde kaldı. Tekin’in eşi kavga sırasında evde bulunan eşi polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Tekin, ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan Mehmet Emre A., polis ekiplerine "Hem evimde kalıyor hem de bana artistlik yapıyor" diyerek kendini savundu.

Mehmet Emre A.’nın emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #eniştesini bıçakladı #bıçaklama #bursa bıçaklama
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