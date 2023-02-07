Enkazda tek başına

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan binada, belden aşağısı enkaz altında kalan 7- 8 yaşlarındaki erkek çocuğu, kurtarılmayı bekliyor. Suriyeli olduğu, anne ve babasının da enkaz altında kaldığı belirtilen çocuk, yaşadığı şok nedeniyle konuşamıyor.

Enkazda tek başına
07 Şubat 2023 Salı 11:22

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin vurduğu Hatay'da kent merkezi ile Kırıkhan ve İskenderun ilçelerinde yaklaşık 1200 bina yıkıldı. Merkez ilçe Antakya’da 40- 50 yıllık binaların bulunduğu Cebrail Mahallesi’ndeki evlerin tamamı da neredeyse tamamen çöktü, çok sayıda kişi enkaz altında kaldı.

VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Vücudunun belden aşağısı enkaz altında kalan Suriyeli 7- 8 yaşlarındaki çocuk için vatandaşlar seferber oldu. Anne ve babasının da enkaz altında olduğu belirtilen çocuk, yaşadığı şok nedeniyle konuşamadı.

YORGANA SARIP, YANINA SU BIRAKTILAR

Beton bloğun altında sıkışan çocuk, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Bunun üzerine vatandaşlar, gece üşümemesi için çocuğu yorgana sardı, başına bere takıp, yanına da susadığı zaman içmesi için pet şişede su bıraktı.

Bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte diğer bölgelerde arama kurtarma çalışmaları yeniden başlarken, Cebrail Mahallesi’ne ise ekipler henüz ulaşamadı. Küçük çocuk kurtarılmayı bekliyor.

Bu arada binlerce binanın yıkıldığı bölgede elektrik, su, doğal gaz ve internet hizmeti verilemiyor.


Kaynak: DHA
Önceki Haber
Teknik eleman alınacak
Sonraki Haber
19 Avrupa ülkesinden 27 ekip seferber edildi
Türkiye’nin 4’üncü çift kol nakillisi, depremde hayatını kaybetti
Türkiye’nin 4’üncü çift kol nakillisi, depremde hayatını kaybetti
0
Otobüs firması deprem bölgesine gidecekleri 10 liraya taşıdı
Otobüs firması deprem bölgesine gidecekleri 10 liraya taşıdı
0
19 Avrupa ülkesinden 27 ekip seferber edildi
19 Avrupa ülkesinden 27 ekip seferber edildi
0
Teknik eleman alınacak
Teknik eleman alınacak
0
Koç Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Koç Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Süleyman Demirel Üniversitesi model alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi model alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.