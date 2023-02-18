Enkazdan 261 saat sonra kurtarılan Mustafa, eşi ve bebeğiyle buluştu

Hatay'da meydana gelen depremin ardından 261'inci saatte enkazdan kurtarılan Mustafa Avcı (34), tedavi gördüğü Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde eşi Bilge ve deprem gecesi doğan bebeğiyle bir araya geldi. Buluşmada duygu dolu anlar yaşandı. 

Enkazdan 261 saat sonra kurtarılan Mustafa, eşi ve bebeğiyle buluştu
18 Şubat 2023 Cumartesi 11:35

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Hatay'da çöken özel hastanenin enkazından 261 saat sonra kurtarılan Mustafa Avcı, ilk tedavisi sonrası Mersin'e sevk edildi. Ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Avcı, tedaviye alındı. Avcı burada, daha önce enkazdan çıkarılan eşi Bilge Şahinkaya Avcı (28) ve depremden önce 23.50'de dünyaya gelen kızı Almila ile buluştu. Buluşmada duygu dolu anlar yaşandı.

'YENİDEN DOĞMUŞ GİBİYİM'

Tedavisi süren Mustafa Avcı, "11 gün enkaz altına kaldım. Güneşi görmek, temiz havayı solumak çok büyük mutluluk. Enkazda 2 kişiydik. 10 gün boyunca birbirimizin yüzünü görmedik. Sadece sesimizi duyduk. Eşimi doğum için hastaneye getirdik. Ben aşağı inmek için asansöre bindim. Bu sırada deprem meydana geldi. Hemen kendimi dışarıya attım. Allah herkesten razı olsun, herkes çok ilgilendi. Çok mutluyum, yeniden doğmuş gibiyim. Biraz ağrılarım var onun dışında bir şeyim yok" diye konuştu.

Hastanede eşine kavuşan Bilge Şahinkaya Avcı ise eşine sağ salim kavuşmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. 


Kaynak: DHA
Önceki Haber
İzmir Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesinde konteyner üretiyor
Sonraki Haber
Ayrılmak isteyen sevgilisini başından vurarak öldürüp, yol kenarına attı
Depremde, hayvansever Eda öğretmen de yaşamını yitirdi
Depremde, hayvansever Eda öğretmen de yaşamını yitirdi
0
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi personel alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi personel alacak
0
Yazılım geliştirme danışmanlığı hizmeti alınacak
Yazılım geliştirme danışmanlığı hizmeti alınacak
0
Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Başkan Soyer Hatay'da koordinasyon merkezine geldi
Başkan Soyer Hatay'da koordinasyon merkezine geldi
0
Hataysporlu Atsu’nun cansız bedenine ulaşıldı
Hataysporlu Atsu’nun cansız bedenine ulaşıldı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.