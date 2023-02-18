Enkazdan 261 saat sonra kurtarılan Mustafa, eşi ve bebeğiyle buluştu

Hatay'da meydana gelen depremin ardından 261'inci saatte enkazdan kurtarılan Mustafa Avcı (34), tedavi gördüğü Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde eşi Bilge ve deprem gecesi doğan bebeğiyle bir araya geldi. Buluşmada duygu dolu anlar yaşandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Hatay'da çöken özel hastanenin enkazından 261 saat sonra kurtarılan Mustafa Avcı, ilk tedavisi sonrası Mersin'e sevk edildi. Ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Avcı, tedaviye alındı. Avcı burada, daha önce enkazdan çıkarılan eşi Bilge Şahinkaya Avcı (28) ve depremden önce 23.50'de dünyaya gelen kızı Almila ile buluştu. Buluşmada duygu dolu anlar yaşandı.

'YENİDEN DOĞMUŞ GİBİYİM'

Tedavisi süren Mustafa Avcı, "11 gün enkaz altına kaldım. Güneşi görmek, temiz havayı solumak çok büyük mutluluk. Enkazda 2 kişiydik. 10 gün boyunca birbirimizin yüzünü görmedik. Sadece sesimizi duyduk. Eşimi doğum için hastaneye getirdik. Ben aşağı inmek için asansöre bindim. Bu sırada deprem meydana geldi. Hemen kendimi dışarıya attım. Allah herkesten razı olsun, herkes çok ilgilendi. Çok mutluyum, yeniden doğmuş gibiyim. Biraz ağrılarım var onun dışında bir şeyim yok" diye konuştu.

Hastanede eşine kavuşan Bilge Şahinkaya Avcı ise eşine sağ salim kavuşmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.