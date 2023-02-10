Enkazdan 99 saat sonra kurtarılırken, sevdiği şarkıyı açtırdı 

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Kahramanmaraş’ta depremden 99 saat sonra 15 yaşındaki Ayfer’i ve 101’inci saatte 13 yaşındaki kardeşi Fatma’yı enkazdan sağ çıkardı. Ekipler, kurtarma sırasında Ayfer’in isteği üzerine, şarkıcı Zeynep Bastık’ın seslendirdiği 'Gül Beyaz Gül' şarkısını dinletti

Enkazdan 99 saat sonra kurtarılırken, sevdiği şarkıyı açtırdı 
10 Şubat 2023 Cuma 11:07

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri, depremin 99’uncu saatinde bir mucizeye daha tanıklık etti. İtfaiye arama- kurtarma ekibi, Kahramanmaraş Bahçelievler Mahallesi’nde Ayfer’i enkaz altından sağ kurtardı. Sismik ses dinleme ile hayat belirtisi alınmasının ardından zamana karşı yarışan ekipler, binada uzun koridor açarak Ayfer’in bulunduğu noktaya ulaştı. 10 saat süren kurtarma sırasında itfaiye erleri, bilincini açık tutmak için sürekli genç kızla konuşarak, sorular sordu. Ayfer, şarkıcı Zeynep Bastık’ın söylediği 'Gül Beyaz Gül' şarkısını dinlemek istedi, dondurmayı özlediğini söyledi. İtfaiye erleri de genç kıza cep telefonundan açtıkları şarkıyı dinletti ve konuşa konuşa enkazdan çıkardı. İtfaiye erleri, Ayfer’e birlikte dondurma yeme sözü verdi.

Antalya itfaiyesi, ardından aynı enkazda Ayfer’in kardeşi Fatma’dan da hayat belirtisi aldı. Kurtarma çalışmalarına yoğunlaştıran itfaiye erleri, 101'inci saatte Fatma’yı da kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. 


Kaynak: DHA
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