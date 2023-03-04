Enkazdan çıkardığı papağan, omzundan inmiyor

Adıyaman’da deprem sonrası gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katılan Hasari Figen’in enkazdan çıkardığı papağanı sahiplendi. Figen, omzundan inmeyen papağana, ‘Mucize’ ismini verdi.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ilden Adıyaman'da gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katılan Hasari Figen, 4’üncü günde kent merkezindeki bir enkazından sultan papağanı cinsi kuş kurtardı. Figen, sahibine ulaşamadığı papağana kendisi bakmaya başladı. Hasari Figen, omzundan inmeyen papağana, Mucize ismini verdi.

Papağanın omzundan inmediğini belirten Hasari Figen, "Depremin 4'üncü gününde arama kurtarma çalışmalarına yardım ederken, enkazdan çıkardığımız bir kuş omuzuma kondu. Çok korkmuştu ve omuzumdan inmeyince ben de sahiplenmek istedim. Günlerdir yanımda, birbirimize alıştık” dedi.