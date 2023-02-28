Enkazdan kurtarılan anne ve bebeği 21 gün sonra kavuştu

Kahramanmaraş merkezli ikinci depremde enkaz altında kalan Bedia Kılınç (36) ile kendisinden sonra enkazdan kurtarılan 2 aylık oğlu Umut Kılınç, 21 gün sonra Sivas'ta hastanede buluşturuldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan ilk depremde oturdukları apartman hasar gören Bedia-Durmuş Ali Kılınç (42) çifti ile çocukları Neziha (7), Cafer Efe (5) ile 2 aylık Umut dışarı çıkarak kurtuldu. Evlerinde hasar oluşan aile güvenli olduğunu düşündükleri Durmuş Ali Kılınç'ın babası Cafer Kılınç'ın Kümbet Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmandaki dairesine yerleşti. Aynı gün öğlen saatlerinde yaşanan ikinci depremde sığındıkları binanın çökmesiyle ailenin tamamı enkaz altında kaldı. Anne Bedia Kılınç kendi imkanlarıyla enkazdan çıktı. Çocukları Neziha, Cafer Efe ile 2 aylık Umut da enkazdan birkaç saat arayla sağ kurtarıldı. Çocukların babası Durmuş Ali, dedesi Cafer ile eşi Menşure Kılınç enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Olayın ardından Umut Kılınç bebek Elbistan Devlet Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinde ezilmeler olan anne Bedia Kılınç ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek Plastik Cerrahi Servisinde tedavi altına alındı. Umut'un kardeşleri Neziha ve Cafer Efe Kılınç ise Sivas'ta KYK Yurdu'na yerleştirildi.

Bebek Umut Kılınç'ın Elbistan'da olduğunun tespiti üzerine Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile iletişime geçildi. Umut Kılınç, annesiyle buluşturulmak üzere Sivas'a getirildi. Hastane odasında anne ile bebeğinin kavuşması sırasında duygulu anlar yaşandı.

'RABBİME BİNLERCE ŞÜKREDİYORUM'

Bebeğine sarılarak gözyaşı döken Bedia Kılınç, "Hem mutluyum, hem hüzünlüyüm. Bir tarafım eksik, bir taratan da Allah'a şükrediyorum. Üç çocuğumu bana bağışladığını için Rabbime binlerce şükrediyorum. Eşimi, ablamı ve çocuklarımın dedesini kaybettik. Hem sevinçli hem de hüzünlüyüm. Depremden beri çocuğumu görmüyordum. En son 10 dakika önce mamasını verip yatırmıştım. Çok şükür sağlık durumu iyi. Rabbim kimseye evlat acısını yaşatmasın. Eşimin yokluğunu onlarla dolduracağım" dedi.

Bedia Kılınç'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Tamer Doğan, "Vücudunun çeşitli yerlerinde ezilemeye bağlı yaralanmalar için gerekli tedaviyi yaptık. Şu an gayet iyi durumda. Yaraları iyileşmeye başladı. Sanırım bu hafta içerisinde yaraları tam düzelince taburcu olmasını planlıyoruz. Tabi böyle durumlarda bir bebeğin annesine kavuşması, büyük acılar içerisinde az da olsa yüreğimize bir miktar su serpti" diye konuştu.

Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan, annenin tedavisi bitene kadar bebeği kurum olarak kendilerinin muhafaza edeceğini, tedavinin ardından da tekrar buluşturarak gereken desteği vereceklerini söyledi.