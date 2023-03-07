Enkazdan yaralı çıkarılan üniversiteli Sude'nin hayatını kaybettiği belirlendi

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde evleri yıkılan Mehmet Nasif Öcal (52) ile Yasemin Öcal (40) çiftinin enkazdan yaralı kurtarılan 3 kızının en büyüğü Sude Lal Öcal'dan (19) acı haber geldi. Öcal ailesinin verdiği DNA testinden, öldüğü belirlenen Sude'nin cenazesinin Adana'da olduğu tespit edildi.

Enkazdan yaralı çıkarılan üniversiteli Sude'nin hayatını kaybettiği belirlendi
07 Mart 2023 Salı 12:15

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'ın Antakya ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi'ndeki Taşır Apartmanı da yıkıldı. İki katlı binanın zemin katında oturan 3 çocuk annesi Yasemin Öcal, eşi Mehmet Nasif Öcal, kızları Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı 1'inci sınıf öğrencisi Sude Lal, 10'uncu sınıf öğrencisi Nisa (15) ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Beren Öcal (7), enkaz altında kaldı. Öcal ailesi, 33 saat sonra enkazdan yaralı kurtarıldı. Öcal çifti ile 2 kızı önce Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Çiftle 2 kızları 18 gün süren tedavi sonrası taburcu edildi ancak enkazdan çıkarılan büyük kızları Sude Lal Öcal'dan ise haber alınamadı.

DNA TESTİ

İki kızıyla İzmir'de yakınlarının yanına taşınan Öcal çifti, Sude'nin bulunması için 1 Mart'ta DNA testi verdi. Test sonuçlarına göre Sude'nin yaşamını yitirdiği ve cenazesinin Adana'da olduğu tespit edildi. Savcılık, aileyi arayıp durumu iletti. Öcal çifti, Sude'nin cenazesini teslim almak üzere Adana'ya gitti. Sude'nin cenazesinin memleketleri Hatay'da toprağa verileceği belirtildi. 

Önceki Haber
Neptün Soyer: “Doğayla uyumlu olmak zorundayız”
Sonraki Haber
Kadın Haklarını Koruma Derneği İzmir Şubesi'nin yeni başkanı Gültekin oldu
Türk-Alman Üniversitesi 36 kişi alacak
Türk-Alman Üniversitesi 36 kişi alacak
0
Selçuk Üniversitesi personel alımı yapacak
Selçuk Üniversitesi personel alımı yapacak
0
Karasu Belediyesi zabıta alacak
Karasu Belediyesi zabıta alacak
0
6'lı Masa'nın mutabakat metninde en dikkat çeken madde
6'lı Masa'nın mutabakat metninde en dikkat çeken madde
0
Yıkılan evin enkazından çıkıp, eşini kurtarmış
Yıkılan evin enkazından çıkıp, eşini kurtarmış
0
Eczanede Heimlich manevrası ile çocuğu hayata döndürdü
Eczanede Heimlich manevrası ile çocuğu hayata döndürdü
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.