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EPDK 40 işçi alacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu sürekli işçi olarak çalıştırmak üzere 40 kişi alacağını açıkladı

EPDK 40 işçi alacak
23 Temmuz 2022 Cumartesi 11:12

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre EPDK'da istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik kapsamında İŞKUR üzerinden 40 sürekli işçi alınacaktır.

Sürekli işçi alımı ile ilgili başvuru şartları İŞKUR internet sitesinden yayınlanacaktır. İlgili adayların başvurularını 25/07/2022 - 29/07/2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Çankaya Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresinden başvuru yapılabilecektir.


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