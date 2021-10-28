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Erciyes Üniversitesi 17 kişi alacak

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü 17 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Erciyes Üniversitesi 17 kişi alacak
28 Ekim 2021 Perşembe 10:51

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Erciyes Üniversitesi ilanda belirtilen  birimlerine;  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48.  maddesi,  2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu  ve  bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. 

Eczacılık Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Seyrani Ziraat Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne alınacak  öğretim üyeleri ilanı için başvular 28 Ekim 2021 tarihinde başlayacak ve 15 gün sürecektir.


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