Erciyes Üniversitesi 17 kişi alacak

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü 17 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Erciyes Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Eczacılık Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Seyrani Ziraat Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne alınacak öğretim üyeleri ilanı için başvular 28 Ekim 2021 tarihinde başlayacak ve 15 gün sürecektir.



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