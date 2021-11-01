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Erciyes Üniversitesi 49 kişi alacak

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü 49 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Erciyes Üniversitesi 49 kişi alacak
01 Kasım 2021 Pazartesi 09:49

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Erciyes Üniversitesi birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2. Maddesine göre aşağıda belirtilen unvanlarda çalıştırılmak üzere Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınmak suretiyle; mezkûr Esaslar ekinde yer alan I sayılı cetvelde belirtildiği üzere Uçak Bakım Makinisti ve Uçuş Teknisyeni pozisyonları için KPSS şartı aranmaksızın sözlü sınav yöntemiyle istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

 


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