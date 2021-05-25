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Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Erciyes Üniversitesi 31 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi alacak
25 Mayıs 2021 Salı 10:49

Erciyes Üniversitesi birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim Üyeliğine başvuru süresi, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren başlar 15. günün mesai saati bitiminde sona erer.

Not: 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Dr. Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.


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