Erciyes Üniversitesi personel alacak

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 8. Maddesi uyarınca (1 yıldan az süreli veya mevsimlik çalışma) gereğince 2023 yılı Eğitim-Öğretim faaliyetleri kapsamında çalıştırılmak üzere 2 (iki) kadın ve 2 (iki) Erkek olmak üzere 4 (Dört) sözleşmeli canlı model alınacaktır.

İlanın ayrıntıları için tıklayınız