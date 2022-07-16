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Erciyes Üniversitesi personel alacak

Kayseri Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere personel alımı yapacağını duyurdu

Erciyes Üniversitesi personel alacak
16 Temmuz 2022 Cumartesi 10:57

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alana ilana göre Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen unvanlarda sözleşmeli personel alınacaktır. 

Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Erciyes Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 08\07\2022-22\07\2022 tarihleri arasında alınacaktır.

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