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Erciyes Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere hemşire, sağlık teknikeri, uçak bakım makinisti ve uçuş teknisyeni alacağını duyurdu

Erciyes Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
21 Haziran 2022 Salı 11:05

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınmak suretiyle ve mezkûr Esaslar ekinde yer alan I sayılı cetvelde belirtildiği üzere Uçak Bakım Makinisti ve Uçuş Teknisyeni pozisyonları için KPSS şartı aranmaksızın sözlü sınav yöntemiyle istihdam edilmek üzere ilanda belirtilen unvanlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Erciyes Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 21.06.2022-05.07.2022 tarihleri arasında alınacaktır.

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