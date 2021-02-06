İLK BİLGİSAYAR SATILIYOR
İLK BİLGİSAYAR SATILIYOR
0
İKİ KEZ KORONA OLDU AMA...
İKİ KEZ KORONA OLDU AMA...
0
EN ÇOK KULLANILAN EMOJİ...
EN ÇOK KULLANILAN EMOJİ...
0
ÜNLÜ SANATÇI HAYATINI KAYBETTİ
ÜNLÜ SANATÇI HAYATINI KAYBETTİ
0

Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararında, 11 üniversiteye rektör ataması yapıldığı belirtildi

Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı
06 Şubat 2021 Cumartesi 08:53

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararında, 11 üniversiteye rektör ataması yapıldığı aktarıldı. Röktörlerin, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri kapsamında atandığı ifade edildi. 

Söz konusu karara göre; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Biber, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Batman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İdris Demir, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Pakiş, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Namık Ak, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bülent Şengörür, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turgay Uzun atandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #erdoğan #rektör #rektör ataması #cumhurbaşkanı
Önceki Haber
İzmir'de Boğaziçi eylemine polis müdahalesi: 26 gözaltı
Sonraki Haber
Acı gerçek işe gitmeyince ortaya çıktı
124 sözleşmeli sanatçı alınacak
124 sözleşmeli sanatçı alınacak
0
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü personel alımı
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü personel alımı
0
Koronavirüs taşıyanlar cenazeye, akraba ziyaretine gitmiş
Koronavirüs taşıyanlar cenazeye, akraba ziyaretine gitmiş
0
Acı gerçek işe gitmeyince ortaya çıktı
Acı gerçek işe gitmeyince ortaya çıktı
0
8. kattan düşen genç kız öldü. Akıllardaki soru; intihar mı cinayet mi?
8. kattan düşen genç kız öldü. Akıllardaki soru; intihar mı cinayet mi?
0
Bu ilçenin nüfusu 51 ili geride bıraktı
Bu ilçenin nüfusu 51 ili geride bıraktı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.