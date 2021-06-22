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Erdoğan açıkladı: 1 Temmuz'dan itibaren...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam normalleşmenin konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı

Erdoğan açıkladı: 1 Temmuz'dan itibaren...
22 Haziran 2021 Salı 08:48

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği gün geldi çattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bir araya gelen Kabine toplantısı yaklaşık 3,5 saatlik görüşmenin ardından sona erdi. Kritik toplantıdan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönem için alınan kararları kameralar karşısında açıkladı.

İŞTE KALDIRILAN TEDBİRLER

-1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamaları tümüyle kaldırılıyor.
-Müzikle ilgili sınırlama 24.00'e çekiliyor.
-Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona eriyor.
-Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.

Etiketler; #müzik yasağı #müzik #erdoğan
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