Erdoğan açıkladı! 6 milyon kişinin 2 bin TL borcu silinecek!

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği dar gelirlilere yönelik destek paketi düzenlemesiyle devlet, vatandaşların yaklaşık 30 milyar TL'ye ulaşan icra borçlarını üstlenip tasfiye edecek. 6 milyon kişiye ait borçların 2 bin liralık kısmı devlet tarafından ödenecek.

TBMM'ye sunulacak düzenleme ile 6 milyona yakın vatandaşın yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icralık borcu tasfiye edilecek. Devlet, elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçları da üstlenecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde de karara bağlanan dar gelirlilere yönelik destek paketi ile 6 milyona yakın vatandaşın icra takibine düşen 30 milyar lira civarındaki borcu tasfiye edilecek.

KAÇ LİRALIK BORÇLAR KAPATILACAK?

Yapılacak düzenlemeye göre, 2 bin liraya kadar olan borçlar icradan düşecek. Ailelerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak göstererek vergiden düşecek. Böylece, bu kapsamdaki vatandaşların borcu kamu maliyesinden karşılanmış olacak. Paketin ikinci ayağını ise takibi varlık yönetim şirketleri tarafından yapılan icradaki borçlar oluşturacak. Bir milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek.

HANGİ BORÇLAR KAPATILACAK?

Yeni icra düzenlemesinin yasalaşmasıyla 2 bin liraya kadar olan borçları kapsayan icra dosyaları tasfiye edilecek. Destek paketi iki aşamalı olacak. Buna göre, 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek. Bu amaçla ailelerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek. Paket kapsamında temel ihtiyaçlara tekabül eden elektrik, su, doğalgaz ve telefon aboneliklerinden kaynaklanan borçlar yer alıyor. Devlet elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi borçları üstlenecek. Devletin, elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçları üstlenmesi bekleniyor.

DÜZENLEME NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kanun değişikliği çalışmalarına Adalet Bakanlığınca başlandı, düzenlemenin yeni yasama döneminin 1 Ekim'de başlamasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) gündemine gelmesi bekleniyor.

NEREYE MÜRACAAT EDİLECEK?

2 bin liraya kadar olan borçları kapsayan icra dosyaları için başvurmaya gerek kalmadan otomatik olarak sistemden düşmesi planlanıyor.