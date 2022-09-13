Erdoğan'dan sosyal konut projesi açıklaması: Aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitler...

Milyonların merakla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtımında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, merak edilen detayları paylaşıyor. Erdoğan, "Başvurular yarın başlıyor, Ekim ayı sonuna kadar sürecek. İlk temel Ocak ayında atılacak. Konutların 50 binini İstanbul'da, 18 binini Ankara'da, 12 bin 500'ünü de İzmir'de inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtımı Ankara'da başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Milletin evine, bu gazi mekana hoş geldiniz. Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı kampanyasının toplantısı vesilesiyle bir aradayız. Öncülük eden Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığımız ile TOKİ'mizi tebrik ediyorum. Vatandaşlarımıza, evleri, arsaları ve işyerlerinin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

"BAŞVURULAR YARIN BAŞLIYOR"

Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti: "Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizi her alanda olduğu gibi konut üretiminde de asırlık hizmetlerle eserlerle, projelerle buluşturduk. TOKİ vasıtasıyla hiçbir ülkenin hayal bile edemeyeceği atılımla tam 1 milyon 170 bin konut inşa ettik. Şehri şehir yapan en önemli unsurlar olan doğal, tarihi ve kültürel mirasımızı korumaya özel önem verdik. Halen 45 ilimizde 80 tarihi meydanımızı kültürel değerlerine uygun olarak yeniden ülkemize kazandırıyoruz. Başvurular yarın başlıyor, Ekim ayı sonuna kadar sürecek. İlk temel Ocak ayında atılacak.

"KONUTLARIN 50 BİNİ İSTANBUL'DA OLACAK"

İlk etap konutlarını azami 2 yıl içinde bitirip hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmek istiyoruz. Hedefimiz tüm il ve ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır. Konutların 50 binini İstanbul'da, 18 binini Ankara'da, 12 bin 500'ünü de İzmir'de inşa edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplamda 608 bin lira olan 2+1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan 240 ay vadeyle ev sahibi olunabilecek." ifadelerini kullandı.

"Bu konut projesinde çeşitli kesimlere pozitifi ayrımcılık yaparak kontenjanlar belirliyoruz. Bu projemizde ilk defa 18 -30 yaş arası gençlerimiz için de kontenjan oluşturduk." diyen Erdoğan, "Böylesine devasa bir yatırım ülkenin tamamında ev ve kira fiyatlarına düşüreceği gibi vatandaşlarımızın konuta ulaşmasını da kolaylaştıracaktır. Dünyada mekan ahirette iman diyen bir millete yapılabilecek hizmetin bu olduğuna inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, proje kapsamındaki arsalardan ilk gruptakilerin 350 ila 500 metrekare müstakil, ikinci gruptaki arsaların ise hisseli parsellerden oluşacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplam 850 bin liralık 3 artı 1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehit yakınları ve gazilere 12 bin 500, engelli vatandaşlarımıza yüzde 5'e denk gelen 12 bin 500 konut, emeklilere ise 50 bin konut kontenjan ayırıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu kampanyamıza İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan her vatandaşımız başvurabilecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "18-30 yaş arası gençler için kontenjan oluşturduk. Projemizdeki konutların yüzde 20'sine denk gelen 50 binini yarınlarımızın teminatı gençlere tahsis ettik"