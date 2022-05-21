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Erdoğan'dan yeni atamalar ve görevden almalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı bakanlıklarda yapılan atamalar ve görevden almalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Erdoğan'dan yeni atamalar ve görevden almalar
21 Mayıs 2022 Cumartesi 08:24

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Müşavirliği'ne Metehan Başar atanırken, Sağlık Bakanlığı Müfettişliği'ne ise Duygu Kara getirildi. 

GÖREVDEN ALMALAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Nejat Fırat ve Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Seyrekoğlu, görevden alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı Bingöl İl Milli Eğitim Müdür Kadri Engin, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Erdem İsmetoğlu görevlerinden alındı. 

Etiketler; #erdoğan #resmi gazete #yeni atama
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