Erdoğan'dan yeni parti değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin yeni parti sorusuna yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni parti iddialarıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Şu anda benim partimin içerisindeki milletvekili arkadaşlarımın içinde böyle bir şey söz konusu değil. Ama partimle hiçbir ilişkisi olmayanların bu tür bir çalışması varsa ayrı bir konu. Ki ona benzer haberleri biz de sizlerden duyuyoruz, başkalarından duyuyoruz. Bugüne kadar buna benzer olayları biz geçmişte de biliyorsunuz çok yaşadık. Hatta grup kuracak şekilde milletvekili sayısıyla aramızdan ayrılanlar oldu. Ama şimdi tarih oldular. Kimse onları hatırlamıyor bile. Bir başkaları ayrıldılar, o da tarih oldu. Daha sonra bir başkası onlar da tarih oldular. Biz yola çıktığımız arkadaşlarımızı hep yoldaş olarak gördük ama maalesef yoldaş olmaktan çıkıp çok daha farklı istikamete gidenler oldu. Bunlar bir dava anlayışının dışında olanlardır. Onun için bu noktada bunları dert edinmiyoruz. Biz bu yolda beraber yürüyen arkadaşlarımız bizim yoldaşımızdır. Dava arkadaşımızdır. Olmayanlar da kendi yollarına gider, biz de yolumuza devam ederiz." (Hürriyet)