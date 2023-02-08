Erdoğan deprem bölgesinde! Can kaybını açıkladı

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Son bilgileri aktaran Erdoğan, "Vefat edenlerin sayısı 8 bin 574'e yükseldi. Yaralı sayısı 49 bin 133, yıkılan bina sayısı 6 bin 444. Büyük bir felaketle baş başayız" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilimizde büyük yıkıma neden oldu. Binlerce bina enkaza dönerken, çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti.



CAN KAYBI 8 BİNİ AŞTI

Bugün depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a giderek açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu an itibarıyla vefat edenlerin sayısı 8 bin 574, yaralı sayısı 49 bin 133, yıkılan bina sayısı 6 bin 444. Bütün imkanlarımızı seferber ettik, devlet tüm imkanlarıyla başta AFAD olmak üzere çalışmalarını belediyelerle yürütüyor." dedi.

"VATANDAŞIMIZIN SOKAKTA KALMASINA MÜSADE ETMEYİZ"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: "Buradan vatandaşlarımızın, milletimin bugüne kadar bu tür felaketlerde gösterdiği sabır neyse bu felaketlerde de vatandaşım sabrı gösterdi, bundan sonra da gösterecektir. Tüm illerimizde bakan arkadaşlarımla birlikte bu operasyonların koordinasyonunu yürütüyoruz. Devletin kurumları işbaşında. İkinci gün ve bugün duruma hakimiyet tesis edildi. Enkazlarda çalışmalar sürüyor, enkaz kaldırma çalışmalarını bakanlığımız yürütmeye başlıyor. Hedefimiz 1 yıl içinde toplu konut idaresiyle aynı şekilde Kahramanmaraş ve 9 ilimizde bunları gerçekleştireceğiz. Bizler vatandaşlarımızın asla sokakta kalmasına müsaade edemeyiz.