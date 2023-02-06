Erdoğan: Depremde ölü sayısı 912'ye yükseldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Şu anki tespitlerimize göre 912 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 5 bin 385 vatandaşımız yaralanmıştır. Enkaz altından kurtulan kişi sayısı 2 bin 470'i bulmuştur. Yıkıldığı tespit edilen bina sayısı 2 bin 818’dir. Deprem bölgesindeki pek çok binada enkaz kaldırma çalışmaları sürdüğü için ölü ve yaralı rakamın nereye kadar yükseleceğini bilemiyoruz'' dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD'da basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bu gece saat 04.17'de son bir asırda yaşadığımız 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldık. Merkezi Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olarak tespit edilen ve son değerlendirmeye göre büyüklüğü 7.7 olarak ölçülen deprem geniş bir alanda hissedildi. Derinliği 7 kilometre olarak belirlenen deprem Kahramanmaraş’ın yanı sıra Hatay, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana illerimizde yıkıma yol açtı. Deprem merkezine nispeten yakın illerimizde de küçük hasarlar olmasına rağmen asıl yıkımın buralarda yaşandığı anlaşılıyor. Güney komşumuz Suriye'nin sınırlarımıza yakın şehirlerinde de ciddi yıkımlar yaşanmıştır. Devletimiz deprem anından itibaren tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir. Valiliklerimiz kendi illerindeki tüm imkanları derhal seferber etmiştir. Depremden etkilenen 10 ilimize mevcut valiliklerimizin yanına onlarla birlikte çalışacak 10 vali daha görevlendirilmiştir" dedi.

'ÖNCELİĞİMİZİ ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARINA VERDİK'

AFAD ve Kızılay gibi doğrudan afet görevi olan kurumların ekiplerini bölgeye gönderdiğine dikkat çeken Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve belediyelerimiz başta olmak üzere afet çalışmaları konusunda afet çalışmaları konusunda altyapısı ve eğitimi olan birimlere sahip kurumlarımız göreve çağrılmıştır. Önceliğimizi arama-kurtarma çalışmalarına verdik. Halihazırda 9 bin personel arama-kurtarma çalışması yürütmekte; deprem bölgesine dışarıdan ulaşanlarla bu sayı sürekli artmaktadır. Depremin ağır hasara yol açtığı illerimizde yıkılan binaların altında kalan vatandaşlarımızın tespiti ve kurtarma çalışmaları kesintisiz sürüyor. Biz de depremin yaşandığı andan itibaren gerek bölgeyle gerek Ankara’daki arkadaşlarımızla temasa geçerek çalışmaları yakın takibe aldık. Ankara'daki koordinasyon merkezimiz Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay başkanlığında hemen harekete geçti. Bakanlarımız deprem bölgesi şehirlerimize giderek çalışmaları yerinde koordine etmeye başladılar. Yakın yerlerden başlayarak ülkemizin dört bir yanında deprem bölgesine arama-kurtarma ekipleri ve ekipmanları yardım malzemeleri sevk edildi ve sevk ediliyor" diye konuştu.

'5 BİN 385 YARALIMIZ VAR'

Erdoğan, AFAD tarafından yapılan planlamaya göre yönlendirilen arama-kurtarma ve yardım ekiplerine vatandaşların da yardımcı olduğunu belirterek, "Mevsimin kış, havanın soğuk, depremin gecenin tam yarısı gerçekleşmiş olması işleri zorlaştırmakla birlikte herkes canla başla çalışarak olabilecek en hızlı refleksi vermiştir. Şuan ki tespitlerimize göre 912 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 5 bin 385 vatandaşımız yaralanmıştır. Enkaz altından kurtulan kişi sayısı 2 bin 470'i bulmuştur. Yıkıldığı tespit edilen bina sayısı 2 bin 818’dir. Deprem bölgesindeki pek çok binada enkaz kaldırma çalışmaları sürdüğü için ölü ve yaralı rakamın nereye kadar yükseleceğini bilemiyoruz. Temennimiz en az can kaybıyla bu felaketi atlatmış olmamızdır. Tabii böyle dönemlerde ulaşımın ve iletişimin sağlıklı yürütülmesi büyük önem taşıyor. Bunun için bilhassa enkaz bölgelerine giden yolların açık tutulması, iletişim araçlarının sadece zorunlu durumlarda kullanılması gerekiyor" diye konuştu.

Erdoğan, ayrıca uluslararası yardımlar için de Türkiye ile temaslar kurulmaya başlandığını ifade ederek, "NATO ve Avrupa Birliği yanında 45 ülkenin yardım teklifleri tarafımıza ulaşmıştır. Bu büyük felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülke ve millet olarak birlik ve beraberlik içinde inşallah bu felaket günlerini de geride bırakacağız. Gün 85 milyon tek yürek tek bilek olma günüdür" dedi.