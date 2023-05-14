Erdoğan'ı arkasında gören seçmenin şaşkınlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oy kullanmak için sıraya girdi. Erdoğan'ı arkasında gören bir seçmenin şaşkınlığı kameraya yansıdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu kullanmak için Üsküdar ilçesindeki Saffet Çebi İlkokulu'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve torunuyla okula girdi. Kimliğini çıkaran Erdoğan, eşi ve torunuyla sıraya girerek beklemeye başladı. Bu sırada oy kullanmak için sıra bekleyen bir kişi Erdoğan'ı farketmedi. Arkasını dönünce Erdoğan'ı gören seçmen şaşkınlık yaşadı. Gülümseyen Erdoğan daha sonra torunuyla şakalaştı.