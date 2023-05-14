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Erdoğan'ı arkasında gören seçmenin şaşkınlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oy kullanmak için sıraya girdi. Erdoğan'ı arkasında gören bir seçmenin şaşkınlığı kameraya yansıdı

Erdoğan'ı arkasında gören seçmenin şaşkınlığı
14 Mayıs 2023 Pazar 15:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu kullanmak için  Üsküdar ilçesindeki Saffet Çebi İlkokulu'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve torunuyla okula girdi. Kimliğini çıkaran Erdoğan, eşi  ve torunuyla sıraya girerek beklemeye başladı. Bu sırada oy kullanmak için sıra bekleyen bir kişi Erdoğan'ı farketmedi. Arkasını dönünce Erdoğan'ı gören seçmen şaşkınlık yaşadı. Gülümseyen Erdoğan daha sonra torunuyla şakalaştı.

Etiketler; #cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan
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