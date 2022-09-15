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Erdoğan'ı görünce para saklama videosu çekenlere soruşturma!

Erdoğan'ı görünce para saklama videosu çekenlere soruşturma!
15 Eylül 2022 Perşembe 09:49

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını kullanarak, 'Para saklama videoları' başlığı altında video çekenler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını kullanarak, 'para saklama videoları' başlığı altında yayınlanan videolar üzerine harekete geçti. Video çekenler hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı. Savcılık tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine video çeken ve paylaşanların tespiti için talimat verildiğini öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #erdoğan #para saklama #sosyal medya
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