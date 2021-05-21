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Erdoğan'ın açıkladığı hibe desteği Resmi Gazete'de yayımlandı. Tek şart ise...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün açıkladığı esnafa hibe desteği Resmi Gazete'de yayımlandı

Erdoğan'ın açıkladığı hibe desteği Resmi Gazete'de yayımlandı. Tek şart ise...
21 Mayıs 2021 Cuma 08:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde pandemi nedeniyle 1 yılı aşkın süredir kapalı olan iş yerleri için bir sefer olmak şartı ile destek verileceğini açıklamıştı. Erdoğan, destek verileceklerin iki gruba ayrıldığını ve birinci grupta olanlara 5 bin TL, ikinci grupta olanlara da 3 bin TL destek verileceğini duyurmuştu.

Açıklanan hibe desteği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek hibe desteği, Bakanlık Bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak. Hibe desteğinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar ise Bakanlık tarafından belirlenecek ve doğrudan verilecek.

Hibe desteğinden, 17 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler, esas faaliyet konuları üzerinden faydalanabilecek.

Etiketler; #erdoğan #hibe desteği #resmi gazete #hibe desteği almanın şartları
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