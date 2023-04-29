Erdoğan: İzmir, Türkiye Yüzyılı’nın lokomotif şehri olacak

Partisinin "Büyük İzmir Mitingi"' nde konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "14 Mayıs’ta kararınızı çok iyi vermenizi istiyorum. Kuruluşun ve kurtuluşun şehri İzmir’in Türkiye Yüzyılı’nın da lokomotif şehri olacağına inanıyorum" dedi

FATİH ÖZKILINÇ-14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala AK Parti İzmir'de miting düzenledi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı "Büyük İzmir Mitingi"' nde AK Parti izmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Milletvekili Adayı AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Milletvekili Adayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, İzmir Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım İzmirliler’e seslendi. Son olarak ise sahneye Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıktı. Eşi Emine Erdoğan'la birlikte Gündoğdu Meydanı'nı dolduran vatandaşları selamladı. Ardından İzmirlilere seslenen Erdoğan, "Son birkaç gündür doktorların tavsiyeleriyle şehir toplantılarına katılamamıştım. Bugün Ankara’dan canlı bağlantı ile iştirak ettiğimiz programlar oldu. İstanbul Teknofest ile gençlerle buluşarak programlarımıza döndük. İstanbul Yeşilköy’de 360 bin kişi ile bir aradaydık. Çünkü gençlik kiminle nasıl yürüyeceğini biliyor. Ardından soluğu İzmir’de aldık. Ne diyor Dadaloğlu, ‘Yürü yiğit yolundan kalma. Her yüze güleni dostun sanma.’ Biz 21 yıldır ülkemizi Dadaloğlu’ndan aldığımız ilhamla alnımıza ne yazılırsa onun geleceği inancı ile bugünlere geldik. Vesayetin tehditlerinden korkmadık, terör örgütlerinin saldırılarından ürkmedik. Terör örgütleriyle Bay Bay Kemal gibi görüşmeler yapmadık. Kandil’in parlamentodaki temsilcileri ile parlamento içinde kapalı kapılar altında Bay Bay Kemal ne görüştün şunu bir açıklasana? İzmir’e böyle birisi yakışıyor mu ya? Öyleyse bu seçim 14 Mayıs Bay Bay Kemal’i uğurlama seçimi olmalı. Bunu yapmaya hazır mıyız? Kalan şu iki haftada durmak yok yola devam. Ben bugün bu muhteşem katılımı görünce size inanıyorum, İzmir kararını vermiş" dedi.

"NE VARSA YAPTIK, HALA YAPIYORUZ"

Konuşmasında sık sık Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Erdoğan, "Konuşuyor, sürekli bir şeyler söylüyor. Diyor ki ‘İzmir daha iyisine layık.’ Doğru. Peki, İzmir’in büyük şehri sende. Her yağmurda İzmir ne hale geliyor? Peki İzmir’e AK Parti iktidarının getirdikleri ortadayken böyle nankörlük olur mu? İstanbul’dan İzmir’e 7.5 saatte geliyorduk şimdi 3 saat 15 dakika. Şuradan Manisa ve İzmir arası o geçitleri açtık. Oradan rahatlıkla Manisa ve İzmir arasını açtık mı? İzmir’e bu güzellikler yakışır da onun için. Bütün bu yolları açan biziz. Göreve geldik ilk işimiz, 'İzmir’e bu havalimanı olmaz' dedik. Menderes Havalimanı’nı biz yaptık. İzmir’e bu yakışırdı. Stadyum sıkıntısı vardı, stadyumu yaptık gençleri hareketlendirdik mi? Ne varsa yaptık, hala yapıyoruz ve yapacağız. Sağlıkta da yapıyoruz. Hala ‘Daha iyisine layık’ diyor" diye konuştu.

Erdoğan konuşmasının devamında ise şunları kaydetti:

"BİZ NE GEREKİYORSA YAPTIK SEN İZMİR’İ ÇÖPTEN KURTARAMADIN!

Biz ne gerekiyorsa yaptık, sen İzmir’i çöpten çamurdan çukurdan kurtaramadın. Biz hep mücadele ettik, çalıştık. Kaderin üstündeki kadere teslim olarak yolumuza devam ettik. Ülkemizin hanesine asırlara bedel demokrasi ve kalkınma kazanımlarını bu sayese yaptık. Dün Hasan Tahsin’in yürüttüğü mücadele TCG Anadolu ile Kızıl Elma ile Atak ile devam ediyor. Son hafta, TCG Anadolu Alsancak Limanı’na geliyor. Gezmeyi ihmal etmeyin ha her zaman bu fırsatı bulamazsınız. Finali burada yapalım’ dedik. Dün İzmir İktisat Kongresi ile dile getirilen ekonomik bağımsızlık hayali her sene Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak ete kemiğe bürünecek. Kuruluşun ve kurtuluşun şehri şimdi Türkiye Yüzyılı’na hazırlanıyor. Türkiye Yüzyılı’nı siz kuracaksınız. Türkiye Yüzyılı’nı kurmaya hazırlanın. Ben bu kalabalığı görünce Türkiye Yüzyılı’na güvenle bakıyorum.

BÖYLE DEVLET YÖNETİLİR Mİ?

Her dönem olduğu gibi bugün de karşımıza birileri çıktı. Maskeyle her dönem ayağımıza dolanan 7’li Masa ile değil 9’lu Masa ile hayatımıza girdi. Ya bu masadan ne çıkar? Bay bay Kemal bulduğu herkese bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı verdi. Böyle devlet yönetilir mi? Zannediyor ki onlarla işi bitirecek. Bu millet, sana ‘Yürü’ demeyecek mi? Bu masanın görünürdeki 7 ayağı birbirine dolaşmış durumda. Birinin dediğini diğeri yalanlıyor, böyle masa olur mu? Hangi masada böyle eğri büğrü ayaklar olur. Biri HDP’ye sözler verdiğini söylüyor, öteki inkar ediyor. Kandil nedir, nedir? Bu Kandil’e benim İzmirli vatandaşım evet der mi? Bunun en güzel cevabını 14 Mayıs’ta sandıkta verecek.

AİLE KURUMUMUZU LEKELETMEYİZ

Ana kademe durmuyoruz, iki haftamız var çalışıyoruz. Bunları da sandığa gömüyoruz. Biri tefecilerden 300 milyar dolar buldum, getireceğim diyor. Bay bay Kemal bıktık senin bu yalanlarından. Bulduysan al getir. Sen getirdin de ‘Neden mi?’ dedik. Vereceksen Merkez Bankası’na, diğer bankalara ver. Bunlar esrar, eroin kaçakçısı. Onlardan aldığı parayı buraya getirecekmiş. Yok böyle bir şey hepsi yalan. Bu milletin aile kurumu sağlamdır, sağlam. Bu milletten LGBT’ci çıkmaz. Biz aile kurumumuzu lekeletmeyiz. Dimdik adam gibi adam ailelerimiz bizim böyle. Her biri ayrı telden çalıyor, ayrı yerden çekiyor. Kendilerinin kumar masası dedikleri masa rulet masası çıktı. Habire dönüyor, nerede duracağı belli değil. Kardeşlerim böylesine çarpık çurpuk ayaklı bir masa olur mu? Buradan İzmir’den onların anladığı dilde soruyorum: Siz ne ayaksınız ya? Ama İzmir onlara 14 Mayıs’ta ne ayak olduklarını hatırlatacak.

HEPSİ AYAKLARINI KARIŞTIRMIŞ DURUMDA



Bir fıkra aklıma geldi, anlatayım: Bir grup arkadaş ayakkabı ustasına sipariş vermiş. Usta da bunlara aynı renkte ayakkabı yapmış. Siparişi alıp bir kahvehanedeki bir masaya oturmuşlar. Bakmışlar ki tüm ayaklar aynı görünüyor. ‘Eyvah ayaklar karıştı’ diye korkmuşlar. Yandan yardım istemişler. Yandaki adam bir sopa almış ayaklara vurmaya başlamış. ‘Yandım’ diyen ayakkabısını bulmuş. Yedili masanın da durumu bu. Hepsi ayaklarını karıştırmış durumda, kimse ayağını bilemiyor. İzmir’den öyle bir seslenin ki Ege’nin öteki ucuna kadar duymayan kalmasın: İzmir, 14 Mayıs’ta masanın her gün biraz daha karışan ayaklarına kimin kim olduğunu gösteriyor muyuz? Çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? Kazanımlarımızı daha da ileriye taşıyor muyuz? Türkiye Yüzyılı’nın inşası için ‘Bismillah’ diyor muyuz?

BUNLARA RAĞMEN YAPACAĞIZ

Sizler şahitsiniz, bu ülkede 21 yıldır sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Eşek ölür kalır semeri, insan olur kalır eseri. Bu ülkede köken ve mezhep siyaseti üzerinden yaşanan acıların tekerrür etmemesi için nice sessiz devrimi hayata geçirdik. Siz bakmayın bazılarının bu ülkeyi köken siyaseti üzerinden Türkiye’yi geri döndürme sevdasına. Buna en başta gençlerimiz izin vermez. Bunlar ömürleri boyunca tek bir hizmeti, eseri olmayan çapsızların son çırpınışlarıdır. Haklarını yemeyeyim, bunların yalan söylemede üzerlerine yok. Bunlar belediye seçimlerinde sütü, suyu, hayatı bedava yapacaklarını söylemişlerdi. Çiftçiye bedava traktör dağıtacaklardı. Verdikleri sözlerden yerine getirdikleri var mı? İzmir’de başlatılan ve bitirilen bir kentsel dönüşüm projesi var mı? Gaziemir ve Karabağlar’daki kentsel dönüşüm projeleri ne oldu? Olduğu gibi kaldı değil mi? Biz kentsel dönüşüm projelerini bitirip teslim ettik. Ülkemizin deprem tehdidi altında olan İzmir’in kentsel dönüşümünü de tamamlayacak olan biziz biz. Bunlardan bir şey olmaz, bunlara rağmen yapacağız. Şehrin altyapı sorunlarını çözmek de inşallah bize nasip olacak.

ELİNİ VİCDANINA KOYAN HERKES ŞAHİT

Bu arada asıl sorumlular sadece gelir, konuşur, gülüşürler. Sonra da şehri sıkıntılarla baş başa bırakıp giderler. Bunlar yapmak için değil, kandırmak için geliyor. Eskiler abdestiz sofuya namaz mı dayanır der, bunlar da aynı hesap. Halbuki biz bugüne kadar söylediğimiz her şeyi yaptık. Eksiklerimiz vardır, insanız. Ancak söyleyip de yapmadığımız yoktur. Samimiyetimizin şahidi sizsiniz. Bu ülkeyi nereden nereye getireceğimizi elini vicdanına koyan herkes şahittir.

14 MAYIS ZAFERİN SESİ OLACAK

7’li Masa’nın adayları arasında İzmir’in ilçeleri ezbere sayamayacak insanlar var. Benim tanıdığım İzmir cumhuriyetin ilk asrını heba eden ve Türkiye Yüzyılı’nın önünü tıkayan bu masayı sandığa gömer. Bu cevap tıpış tıpış oy vereceksiniz denilen İzmir’in cevabının vermesidir. 14 Mayıs, cumhuriyetimizin ilk asrında özellikle de son 20 yılda çok büyük emekler ve fedakarlıklarla elde ettiğimiz kazanımları kaybetmek istemeyenlerin iradesinin sandığa yansıdığı seçim olacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir’den inşa ettiği kalkınma adımlarını hedefine ulaştıran bir seçim olacaktır. Türkiye’nin ekonomisini Londralı tefecilere teslim etmek isteyenlere karşı yerli ve milli duruşunun zaferinin sesi olacaktır. Biz bu azmin duruşun temsilcileri olarak sizin desteğinize talibiz.

TERÖRDEN ÜLKEMİZİ TEMİZLEDİK



İzmir Türkiye’nin güvenliğini sınırları ötesinde başlatılan terörle mücadele harekatlarının yarım kalmaması için bizimle beraber misin? İzmir, üretimi ve istihdamı ile potansiyeli her geçen gün artan büyümemizin tökezlememesi için bizimle misin? Cudi’de Gabar’da Tendürek’te bu teröristleri gömdük mü? Terörden ülkemizi temizledik, daha da temizleyeceğiz. Biz bunu derken Bay Bay Kemal Selo’yu hapisten çıkaracakmış. Kürt kardeşlerimizin ölümüne neden oldu, şimdi Edirne Cezaevi’nde. Altılı Masa ziyaretine gidiyor. Onu çıkaracaklarmış hatta bebek katili Apo’yu da çıkaracaklarmış. O yüzden onlara sandıkta verecek cevabımız var. İzmir, 14 Mayıs’ta bizimle misin? Türkiye’nin tüm renklerini, güzelliklerini bağrında barındıran İzmir’e bu yakışır.

İZMİR’E 223 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPTIK

Bu anlayışla 81 ildeki tüm vilayetleriyle hizmeti buluşturduk. İzmir’e son 21 yıldır 223 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. 11 bin 415 adet yeni derslik inşa ettik. Dört üniversite kurduk. 15 bin kapasiteli yurt açtık. Sosyal yardımlarda ihtiyaç sahibi vatandaşımıza 12 buçuk milyar liralık kaynak sağladık. 2 bin 610 yataklı 127 sağlık tesisi kazandırdık. Bayraklı Şehir Hastanesi bitti, 1 ay içinde hasta kabulüne başlıyoruz. Bu şehir hastanesi ile İzmir her alanda olduğu gibi sağlıkta da çağ atlayacak. Buca Devlet Hastanesi’ni de geçtiğimiz kasımda hizmete açtık. TOKİ konutlarını tamamladık, hak sahibine verdik. Depremde evi yıkılanları yuvalarına kavuşturduk. Şimdi 12 bin 500 konut inşa edecek ve 25 bin konutluk arsa vereceğiz. Aliağa ile Selçuk arasındaki İZBAN’ı Kemalpaşa OSB’ye iltisak hakkı kazandırdık. Yüksek Hızlı Tren Hattı’nı 2025’te tamamlıyoruz. Halkapınar2ı yatırım planına aldık, ihaleye çıkıyoruz. Şehrimize 37 baraj, 44 sulama tesisi, 6 yeraltı depolama tesisi yaptık. İnşa ettiğimiz sulama tesisi ile 500 bin dekar araziyi sulamaya açtık. İzmirli çiftçilerimize bugüne kadar 7.5 milyarlık tarımsal tesis verdik. 4 yeni OSB, 2 endüstri, 4 teknopark kurduk. Nüfusun yüzde 90’ını doğalgaza kavuşturduk. Önümüzdeki dönemde Çeşme ve Karaburun’a da doğalgazı getiriyoruz. Görüldüğü gibi ne kadar özetlersek özetleyelim İzmir’e hedeflerimiz anlatmakla bitmiyor. Bu yatırımların yarım kalmaması için 14 Mayıs’ta kararınızı çok iyi vermenizi istiyorum. Kuruluşun ve kurtuluşun şehri İzmir’in Türkiye Yüzyılı’nın da lokomotif şehri olacağına inanıyorum. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet! Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Ben sizleri seviyorum. İki haftamız var çok çalışacağız. Durmak yok, yola devam."

Erdoğan, konuşmasının ardından partisinin İzmir milletvekili adaylalarıyla birlikte vatandaşları selamladı.

BÜYÜK İZMİR MİTİNGİ'NDEN NOTLAR



AK Parti'nin "Büyük İzmir Mitingi" öncesi hazırlıklar günler öncesinden başladı. Alsancak, Gündoğdu Meydanı’na dev bir sahne kuruldu. Kordon Boyu’nda geniş güvenlik önlemleri alındı. Vatandaşlar saatler öncesinden güvenlik noktalarında giriş yaparak alanı alındı. Miting alanın çevresine led ekranlar, dev afilşler asıldı. Alana asılan dev afişlerde "'Halime Çavuşların Nene Hatunların duasıyla geldik, 2023 yılına torunlarının mücadelesiyle varacağız', 'Türkiye yüzyılına 2023'te Türkiye Bay Kemal'den 2024'te İzmir CHP'den kurtulacak', 'Doğru zaman doğru adam 1923 istiklalin 100'ü 2023 istikbalin 100'ü'" ifadelerine yer verildi. Miting boyunca Gündoğdu Meydanı ve çevresinde kapalı yollar nedeniyle trafik yoğunlu yaşandı. Zaman zaman trafik durdu.