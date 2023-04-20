Erdoğan: Konutlarda 25 metreküp doğal gaz bir yıl ücretsiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir. Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni’nde konuştu. “İkinci bayramımız, ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda tarihî bir adım olan Karadeniz gazının devreye alınmasıdır” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu projenin ilk adımının Ağustos 2020’de Filyos’un 175 kilometre açığındaki Sakarya Gaz Sahası’nda Fatih sondaj gemisinin vurduğu sondajla atıldığını hatırlattı.

“KARADENİZ’DEKİ GAZ REZERVİMİZ 710 MİLYAR METREKÜPE ULAŞTI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “TUNA-1 kuyusundaki bu sondajın ön verileri bize sahada 320 milyar metreküplük rezerv olduğunu göstermişti. Ardından ilave sondajlarla bu rakam 405 milyar metreküpe yükseldi” ifadelerini kullandı.

Fatih sondaj gemisine Kanuni sondaj gemisinin de katılmasıyla genişleyen çalışmalar sonunda rezerv miktarının 540 milyar metreküpe çıktığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Yavuz gemimizin de sondaj filomuza katılmasının ardından uluslararası bir değerlendirme şirketine yaptırdığımız üç boyutlu modellemeyle Sakarya sahamızdaki gaz miktarı 652 milyar metreküp olarak tescillendi. Bu arada bir diğer saha olan ÇAYCUMA-1 kuyusunda da 58 milyar metreküp rezerv keşfi yapıldı. Böylece Karadeniz’deki gaz rezervimiz 710 milyar metreküpe ulaştı. Tabii sadece keşifle kalmadık, Ocak 2021’de kara tesisinin inşasına başladık. Aynı yılın temmuz ayında sahadan kuyuya ilk doğal gaz akışının tesislerini tamamladık. Yaklaşık bir yıl önce Karadeniz’in altında keşfettiğimiz gazı karaya taşıyacak hattın ilk kaynağını yaptık. Geçtiğimiz yılın haziranında önce sığ denizde, sonra derin denizde boru serimi aşamasına geçtik. Yılbaşından itibaren derin deniz kordon hattının etütlerine, marttan itibaren sistemin testlerine başladık.”

“ÜLKEMİZİN YILLIK İHTİYACININ YÜZDE 30’UNU BURADAN KARŞILAYABİLECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 10 bin personelin ve 50 geminin geceli gündüzlü çalışmasıyla ortaya çıkan bu başarının gururunun milletin tamamına ait olduğunu vurgulayarak, “Dünyanın diğer yerlerinde 6-7 yıl süren keşfedilen gazı kullanılabilir hale getirme süresini biz bu tempoyla 3 yılın altına indirdik. Keşiften sadece 32 ay sonra bugün Karadeniz gazımızın devreye alınma töreni ile bu uzun ve meşakkatli yolculuğun en mutlu anına geldik. Sakarya Sahası’ndan ilk etapta günde 10 milyon metreküp, açacağımız yeni kuyularla birlikte ilerleyen süreçte günde 40 milyon metreküp Allah’ın izniyle gaz çıkartacağız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu projeyle sadece ülkenin doğal gazdaki dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltmakla kalınmadığını, aynı zamanda Filyos ve Zonguldak bölgesinin önemli bir enerji, teknoloji, lojistik üssü haline getirildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tam kapasiteye çıktığımızda ülkemizin yıllık ihtiyacının yaklaşık yüzde 30’unu buradan karşılayabileceğiz” ifadesini kulandı.

Devreye alma töreninde 85 milyonu sevindirirken, millete gerçekten büyük bir gurur yaşatırken elbette bazılarını da üzdüklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Siyasi ikballerini insanlarımızın sıkıntılarına bağlayanları üzüyoruz. Türkiye’nin başarılarından rahatsız olanları üzüyoruz. Ülkemizin kalkınmasını, güçlenmesini istemeyenleri üzüyoruz. Kandil’deki o eli kanlı terör baronlarını, Pensilvanya’daki hainleri üzüyoruz” diye konuştu.

“KİFAYETSİZ MUHTERİSLERİ ÜZÜYORUZ”

Senelerce Türkiye’yi enerji yarışının dışında tutan emperyalistleri de üzdüklerine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “‘Her seçim öncesinde gaz buluyorlar’ iftirası atan karakter fukaralarını üzüyoruz. ‘Ortada gaz maz yok’ diye dolanan o kifayetsiz muhterisleri üzüyoruz. Milletimizin sevinci, gururu, heyecanı ve zaferleri karşısında kâbus gören mankurtları üzüyoruz. Tabii bir de daha ilk günden itibaren bize ‘Yapamazsınız’ diyen, hayırlı her işe çamur atan bay bay Kemal ve masa arkadaşlarını üzüyoruz. İnşallah bundan sonra yeni açılışlar, yeni eserler, devreye aldığımız yeni projelerle bu kaybedenler kulübünü üzmeyi sürdüreceğiz. Bunlara en büyük hayal kırıklığını, sandıkta vuracağı tokatla 14 Mayıs’ta milletimizin tattıracağına inanıyorum.”

Karadeniz doğal gazının ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu projenin sismik aramasından sondajına, kuyularının açılmasından borularının döşenmesine, kanal tesislerinin inşasından gazın sisteme verilmesine kadar tüm aşamalarda önceki dönem Enerji Bakanı Berat Bey, daha sonra Fatih Bey, bütün bunların yanında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının tüm Yönetim Kurulu başkan ve ekibine, şahsım, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum” dedi.

“208 ÜNİVERSİTEYLE 81 VİLAYETİMİZİN TAMAMINA ÜNİVERSİTELERİMİZİ KURDUK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BOTAŞ’a, yüklenici firmalara, mühendislere, işçilere ve herkese millet adına şükranlarını sunduğunu ifade ederek, “Kendi doğal gazımızı kullanacak vatandaşlarımızdan da ülkemizin bu değerinin keyfini huzurla, güvenle, hayır duayla çıkarmalarını istiyorum. Sürecin başından beri gösterilen çabaları anlatan belgeseli bu akşam saat 11’de TRT’de izleyebilirsiniz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi doğal gazını, kendi petrolünü, kendi kaynaklarını kullanmanın önemli ve hayati olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: “Ama insanlarımızın aklına şu soru da mutlaka gelecektir. ‘Ülkemizin kendi gazına sahip olması benim günlük hayatıma ne fayda sağlayacak?’ Bu çok haklı bir sorudur. Size tabii bay bay Kemalvari yalanlarla bir şeyler söyleyecek değilim. Biz 21 yıldır bu ülkede yaptığımız her işi, kazandırdığımız her hizmeti hep bu soruya cevap verecek şekilde planladık. Ne diyor? ‘300 milyar dolar Londra’dan getirdim, getiriyorum’ diyor. Nereye getirdin? Ne karşılığında getirdin? Senin şu anda sıfatın ne? Esrar, eroin, bunları mı Londra’nın oradaki tüccarlarına sattın? Ne yaptın da 300 milyar doları getiriyorsun? Peki, biz ne yaptık? Okul yaptık, üniversite açtık, yurtlar kurduk, hastaneler açtık. Bütün bunların inşasını gerçekleştirdik. Evlatlarımızın daha iyi bir geleceğe sahip olmasını sağladık. 76 üniversitesi olan Türkiye’de 208 üniversiteyle 81 vilayetimizin tamamına üniversitelerimizi kurduk. Hastane yaptık. İnsanlarımızın sağlıklı bir ömür sürmeleri için gereken imkânları temin ettik. Artık hastanesi olmayan ilimiz, ilçemiz kalmadı.”

“YOL, KÖPRÜ, TÜNEL, HAVALİMANI, HIZLI TREN HATTI YAPTIK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerine göz açtırmadıklarını, insanların evinde, iş yerinde, okulunda, hayatının her alanında emniyet içinde yaşamasını sağladıklarını söyledi.

Gabar, Cudi, Tendürek, Bestler Dereler’de o mağaraları teröristlerin başına geçirdiklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yol, köprü, tünel, havalimanı, hızlı tren hattı yaptık. İnsanlarımızın sevdiklerine kolayca ulaşabilmesini, ürettikleri mal ve hizmetleri kolayca kazanca dönüştürebilmelerini temin ettik. Yüksek teknolojiye dayalı sanayimizi araştırma geliştirmesiyle, tasarımıyla, yazılımıyla, üretimiyle, ihracatıyla geliştirdik. Bu arada teknolojik bağımsızlığımızı kazandık. Konut inşa ettik, mahallelerimizi dönüştürdük, millet bahçeleri yaptık. Şehirlerimizdeki hayat kalitesini yükselttik. Araç, sulama kanalı, makine modernizasyonu yaptık. Çiftçilerimizin topraklarının verimini arttırdık. İşte bu Filyos’u, Filyos deresini bu limanla bütünleştirdik. Bugün de burasını artık ülkemizin en önemli bir doğal gaz merkezi haline getirdik” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nükleerinden güneşine, rüzgârından hidroelektriğine tüm elektrik üretim potansiyelini harekete geçirdiklerini vurgulayarak, “Kalkınmanın temel altyapısı olan enerjimizi sağladık. Velhasıl, ülkemize geçtiğimiz 21 yılda yaptığımız her yatırımla insanımızın hayatını kolaylaştırmış, refahını arttırmış olduk. Bunların yanı sıra vatandaşlarımızı hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında da asla yalnız bırakmadık” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen sene salgın ve küresel kriz sebebiyle artan enerji fiyatlarının olumsuz etkilerini hafifletmek için doğal gazda yüzde 75 indirim uyguladıklarını söyledi.

DOĞAL GAZ MÜJDELERİ

Milletin ödemesi gereken her 100 liralık doğal gaz faturasının 75 lirasını devlet olarak üstlendiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yine hatırlarsanız Karadeniz gazının ilk keşfi yapıldığında milletimize müjdeler olsun demiştik” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin imkânlarını milletin her bir ferdinin hayatına yansıyacak şekilde kullanma sözlerini de burada unutmadıklarını dile getirerek, şöyle devam etti: “İşte bugün bu sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz. Şimdi sizlerle ülkemizin her bir hanesindeki doğal gaz faturasını düşürecek 2 müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci müjdemizi açıklıyorum: Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir. Bu aynı zamanda önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak pek çok hanenin neredeyse hiç doğal gaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor. Özellikle emeklisinden öğrencisine tüm dar gelirli vatandaşlarımızın bütçesine ücretsiz doğal gaz kullanımının önemli bir katkı yapacağına inanıyorum. İnşallah seçimlerden sonraki dönemde bunun benim vatandaşıma yansıması çok daha farklı, çok daha olumlu bir şekilde tecelli edecektir.”

“DOĞAL GAZ TÜKETİMİNİN TAMAMINI BİR AY SÜREYLE ÜCRETSİZ YAPIYORUZ”

“Aylık mutfak ve sıcak su tüketimini karşılayacak bedava doğal gazınız hayırlı olsun” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şimdi de Karadeniz gazının sevincini, mutluluğunu, coşkusunu 85 milyon doya doya yaşayabilelim diye ikinci müjdemizi açıklıyorum. Bir ay boyunca Türkiye’nin tamamındaki konutların doğal gaz tüketiminden ücret almayacağız. Yani mutfağın ve sıcak suyun yanı sıra ısınma dâhil doğal gaz tüketiminin tamamını bir ay süreyle ücretsiz yapıyoruz. Bu müjdemizin de milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Allah’ın izniyle halen sürmekte olan ve yeni başlatacağımız çalışmalarla milletimizin karşısına daha pek çok müjdeyle çıkacağız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Durmak yok, yola devam” derken bunu kastettiklerini ifade ederek, ülkeye eser kazandırma, millete hizmet etme ve Türkiye Yüzyılı’nın inşası yolunda durmayacaklarını anlattı.

“Yarın değil hemen şimdi” diyerek 21 yılda ülkeye kazandırdıkları demokrasi ve kalkınma altyapısını Türkiye Yüzyılı ile taçlandıracaklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunun için sizlerden 14 Mayıs’ta tercihinizi çok iyi ölçüp tartarak, doğru bir şekilde yapmanızı istiyorum. Türkiye geçmişte güven ve istikrar düşmanı kifayetsiz siyasetçilerden çok çekti. Bir ülkenin siyaset kurumu ve siyasi liderliği zayıf olunca herkes gözünü oraya dikiyor. Terör örgütü de ellerini ovuşturuyor. Tefeci de ellerini ovuşturuyor, Londra’dakiler gibi. Sizinle hesabı, davası olan her ülke, her kesim de ellerini ovuşturuyor. Biz bugüne kadar milletimizle birlikte verdiğimiz mücadeleyle tüm bu hevesleri kursaklarda bıraktık. Bu seçimlerde de tercihimizi, çocuklarımızın geleceğini düşünerek yaparak, Türkiye’nin diz çökmesini bekleyenleri Allah’ın izniyle hüsrana uğratacağız. İşte eser ve hizmetler, işte vizyonlar, işte sandık, hepsi de kantarınızda.”

“İNŞALLAH 2 BİN MADENCİMİZİ DE ALLAH’IN İZNİYLE İŞ SAHİBİ YAPACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önceden madencilerle ilgili verdiği sözüyle 1000 kişilik eleman alımının olacağını söylediğini anımsatarak, “Bunu 2 binle perçinliyoruz. İnşallah 2 bin madencimizi de Allah’ın izniyle iş sahibi yapacağız” dedi.

Bu sırada tören alanındakilerin “Zonguldak seninle gurur duyuyor” şeklinde bağırması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Şu yerin altının dili olsa da konuşsa. Buralarda ne şehitler verdik. Bu şehitlerimizin emekleri, alın terleri üzerinde bu millet geleceğe yürüyor. İnşallah 14 Mayıs’ta milletimiz iyi ölçüp tartacak, bir kez daha kendisi ve geleceği için en doğru, en isabetli kararı verecektir” diye konuştu.

Karadeniz doğal gazının ülkeye ve millete tekrar hayırlı olmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutlarda ilk 1 ay tamamen ücretsiz, bir yıl boyunca da mutfak ve su ısıtmada kullanılan kısmının ücretsiz olacağı müjdelerinin vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin ilk gününden bugüne her aşamasında emeği geçen bakanları, kurum yöneticilerini, yüklenicileri, çalışan personeli ve herkesi tekrar tebrik ettiğini ifade ederek, “Bizlere bugün iki bayramı bir arada yaşatarak tarihe geçen kahramanlarımızı asla unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

Tören alanındakilere “Şimdi hazır mısınız? Coşkuyla, bütün Türkiye duysun. Tamam mıyız?” diye seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız” dedi.

“MİLLETİMİZ ARTIK KENDİ GAZINI İNŞALLAH BUNDAN SONRA KULLANMAYA BAŞLIYOR”

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez günün anısına bir hediye takdim etti.

Karadeniz doğal gazı Erdoğan’ın, beraberindekilerle birlikte butona basmasıyla yakılan meşale ile karaya ulaştırılmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, butona bastığı sırada, “Karadeniz gazının, ‘Sakarya saf çocuğu masum Anadolu’nun, divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun’ dedik ya işte şimdi bu yolda Allah’ın izniyle Karadeniz doğal gazını ateşliyoruz. Milletimiz artık kendi gazını inşallah bundan sonra kullanmaya başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim” ifadelerini kullandı.

Gazın ateşlenmesinin ardından dozunun biraz daha artırılmasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şimdi basıncı biraz daha artacak ve ondan sonra gümbür gümbür doğal gazımızı daha azametli göreceğiz. Eyvallah, 85 milyonumuza hayırlı olsun. Rabbim bizlere bugünleri de nasip etti. Bereketi bol olsun inşallah” şeklinde konuştu.