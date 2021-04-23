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Erdoğan ve Bahçeli Anıtkabir'e gitmedi!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Anıtkabir'de tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanın Devlet Bahçeli'nin katılmaması dikkat çekti

Erdoğan ve Bahçeli Anıtkabir'e gitmedi!
23 Nisan 2021 Cuma 11:42

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 101. kuruluş yıldönümü törenlerle kutlanıyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmiş yıllardaki alışkanlığını sürdürerek yine Anıtkabir'deki törene katılmadı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin 101. açılış yıl dönümü törenlerle kutlanıyor. Çocuklarla birlikte Anıtkabir’i ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Ziya Selçuk’un ardından Anıtkabir’e gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Anıtkabir’de bugün düzenlenen 23 Nisan törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise törende yer almadı.


 

Etiketler; #erdoğan #bahçeli #23 nisan #anıtkabir
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