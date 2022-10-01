Erkek arkadaşından şiddet gören Rahime o anları anlattı!

Mersin'de, erkek arkadaşı Hasan Sevinçer tarafından öldüresiye dövülen Rahime Edis (23), 5 gündür tedavi gördüğü yoğun bakımdan çıktı. Yaşadıklarını anlatan Edis, "Döve döve mezarlığa götürdü. Orada kaçmaya çalıştım ancak başaramadım. Kafama taşla vurdu" dedi.

​Olay, 26 Eylül'de Silifke ilçesi İncekum Sahili'nde meydana geldi. Rahime Edis ve erkek arkadaşı Hasan Sevinçer ile Mustafa Göker, sahilde vakit geçirdi. Akşam saatlerinde iddiaya göre, Sevinçer ile Edis arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında Sevinçer, Edis'e araçtaki krikoyla vurup yumrukladı, yanında getirdiği bıçakla da zarar verdi. Hasan Sevinçer, arkadaşı Mustafa Göker ile birlikte Rahime Edis'i araca bindirerek evine getirdi. Kızını kanlar içinde gören Rahime Edis'in annesi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Edis, sağlık görevlilerince ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Sevinçer ve Mustafa Göker, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

MEZARLIĞA GÖTÜRÜP DÖVMÜŞLER

5 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Rahime Edis, hayati tehlikeyi atlattı. Bilinci yerine gelen Edis, yaşadıklarını anlattı. Edis, "İncekum’dan arabayla aldılar beni. Döve döve mezarlığa götürdü. Orada kaçmaya çalıştım ancak başaramadım. Kafama taşla vurdu" dedi.

