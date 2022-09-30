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Erkek arkadaşının dövdüğü kadın 4 gündür yaşam savaşı veriyor!

Erkek arkadaşının dövdüğü kadın 4 gündür yaşam savaşı veriyor!
30 Eylül 2022 Cuma 14:51

Mersin'in Erdemli ilçesinde Rahime Edis (23), erkek arkadaşı Hasan Sevinçer tarafından feci şekilde dövüldü. Hastaneye kaldırılan Edis’in 4 gündür yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürerken, gözaltına alınan Sevinçer ile arkadaşı Mustafa Göker tutuklandı.

​Olay, 26 Eylül'de Silifke ilçesi İncekum Sahili'nde meydana geldi. Rahime Edis ve erkek arkadaşı Hasan Sevinçer ve Mustafa Göker, sahilde birlikte vakit geçirdi. Akşam saatlerinde Sevinçer ile Edis arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hasan Sevinçer, Edis'e araçtaki demir krikoyla vurup yumrukladı, yanında getirdiği bıçakla da zarar verdi. Hasan Sevinçer, arkadaşı Mustafa Göker ile birlikte Rahime Edis'i araca bindirerek evine getirdi.

Kızını kanlar içinde gören Rahime Edis'in annesi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Edis, gelen ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Rahime Edis'in hayati tehlikesi devam ederken, şüpheliler Hasan Sevinçer ve Mustafa Göker gözaltına alındı.

'CEZASIZ KALMASIN'

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Rahime Edis'in kız arkadaşı Fadime Ü., şüphelilerin cezasız kalmaması gerektiğini söyleyerek, "Rahime benim yakın arkadaşım. Böyle bir şekilde dövülmesi çok üzücü. Komaya getirene kadar dövülmesi bizleri çok üzdü. Arkadaşım yoğun bakımda. Bunu yapanlar cezasız kalmasın" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #mersin #erdemli #dayak #rahime edis
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