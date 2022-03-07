Erkek Gümüş Yüzük Nereden Alınır? Popüler Erkek Yüzük Modelleri

Takı denilince akla hemen kadınlar gelebilir. Erkeğin de en sık kullandığı takı gümüş yüzük modelleridir

Son yıllarda dizilerin de etkisiyle bu popülarite iyice arttı. Erkek gümüş yüzük basit bir aksesuar olmak yerine tam bir kombin tamamlayıcısı olarak hayatımıza girdi. Peki, erkekler ne tarz yüzükler tercih ediyor? Yüzük almak için güvenilir satış yeri neresi? Bugün aklınıza takılan sorulara yanıt vereceğiz.

En Çok Tercih Edilen Erkek Gümüş Yüzük Modelleri

Ay Yıldız Yüzük Modelleri

Vatan, millet aşkı hayatımızın her alanında olduğu için yüzük seçiminde de erkeklerin en çok tercih ettiği modellerin başında ay yıldızlı Türk Bayrağı motifliler geliyor. Daha önce de bahsettiğimiz gibi son yıllarda yükselişe geçen Türk dizileri de bu akımın öncüsü oldu diyebiliriz. Diriliş Ertuğrul ve Teşkilat gibi dizilerde kullanılan gümüş yüzükler izleyicilerin de dikkatinden kaçmadı.



Erkek gümüş yüzük modellerinin tepe noktasında genellikle ay yıldız işlenmiş oluyor. Bazen de yan kısımlarında veya iç detaylarında şanlı Türk bayrağımızı görüyoruz. Yüzlerce hatta binlerce farklı ay yıldız yüzük bulmak mümkün. Seçim yaparken tamamen kişisel zevkleriniz devreye girecektir. 925 ayar gümüşten üretilen bu yüzükler, taşlı, mineli veya sade olarak tasarlanmış olabilir. Seçim yapabileceğiniz güvenilir bir internet sitesini yazımızın en altında bulabilirsiniz.

İslami Yüzük Modelleri



Gümüş yüzükler insanın tarzını, dünya veya siyasi görüşünü yansıtabileceği gibi dini kimliğini de gözler önüne serebilir. Bazen kendini ruhen daha iyi hissetmek isteyenler üzerinde İslami sembollerin veya duaların bulunduğu takılar tercih edebiliyor. Özellikle ismi azam duası ve Süleyman Mührü yüzük modelleri en çok tercih edilenler arasında gösteriliyor.

Kendisi küçük ama üzerinde yazanlarla büyük anlamlar taşıyan erkek gümüş yüzük modelleri insanın kendini daha güvende hissetmesini de tetiklemektedir. İslami yüzükler içerisinde en çok sadeliğiyle dikkat çekenler tercih edilirken, model olarak La Galibe İllallah, Kelime-i Tevhid, Ayetel Kürsi, Hasbiyallah işlemeli olanlar ön planda gösteriliyor.

Başparmak & Zihgir Yüzükleri



Ata sporumuz olan okçulukta vazgeçilmez bir yeri olan zihgir, önceleri avcılık ve savaş sırasında da kullanılırdı. Farsça kökenli olan Zihgir kelimesi, zih ve gir kelimelerinin birleşmesiyle doğmuştur. Kiriş tutan anlamına gelir. Kiriş ise yayın uçlarını birbirine bağlayıp ok atarken gerilen esnek kısımdır. Bu yüzden geçmişten günümüze zihgir yüzüklere büyük anlam yüklenmiştir. Okçuların parmak boğumunu yaralanmaktan korur.

Erkek Gümüş Yüzük Nereden Alınır?



Uzun yıllardır gümüş sektöründe hem üretim, hem toptan satış hem de online satış yapan Diriliş Takı firmasını sizlere tanıtmak isterim. Sosyal medyada da aktif olarak müşterileriyle etkileşim halinde olan Diriliş Takı’nın web sitesi üzerinden kolayca tek çekim, taksitli, havale ile veya kapıda ödemeli olarak sipariş oluşturabilirsiniz.

Tüm ürünleri 925 ayar gümüşten üretilen Diriliş Takı markası, kişiye özel gümüş yüzük, kolye ve bileklik üretimi de yapmaktadır. Özellikle hediye almayı düşünüyorsanız mutlaka kendileriyle iletişime geçmenizi öneririz.

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