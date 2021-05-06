Erkekler için Slim Fit Gömlek Giymenin İncelikleri

Erkek giyiminde gömleğin yeri bir başka! Kombinlerin kilit parçası olan gömlekler doğru modellerin seçimi ile tarzınızı daha iyi bir görünüme kavuşturabiliyor.

Erkek giyiminde gömleğin yeri bir başka! Kombinlerin kilit parçası olan gömlekler doğru modellerin seçimi ile tarzınızı daha iyi bir görünüme kavuşturabiliyor. Özellikle son yılların popüler gömlek modeli slim fit gömlek, doğru marka seçimi ve başarılı kombinlerle stilinizi daha karizmatik kılıyor. Slim fit gömlekleri mercek altına alacağımız bu yazımızla stilinizi biraz daha yukarılara taşıyacağız.

Fit görünümün bir numaralı kalıbı slim fit gömlekleri tarzınızda en iyi şekilde kullanmaya hazırsanız slim fit gömleklerin ne olduğu ile başlayalım.

Slim Fit Gömlek Nedir?

Slim fit gömlek, dar kesimi ile vücudu saran, daha sıkı forma sahip olan gömleklere deniyor. Vücut yapısı ince veya kaslı olan erkekler için kesinlikle en iyi gömlek modeli slim fit gömlek modelleri oluyor. Özel kesimi ile diğer gömlek modellerinden ayrılan slim fit gömleklerin bel kısmına doğru daralan yapısı erkeklere modern ve dinamik bir görünüm sunuyor.

Slim Fit Gömlek Modelleri ve Kombinleri

Gömlekli kombinler erkekleri her zaman daha zarif ve şık gösteriyor. Vücudu ortaya çıkaran slim fit gömlekler ise tüm bunlara bir de fit görünümü ekliyor. Hem çekici hem de karizmatik kombinlerin vazgeçilmez parçası slim fit gömlek modellerinin birçok çeşidi bulunuyor. Desenli, çizgili, düz renk, puantiyeli, kareli gibi en çok tercih edilen gömlek modellerini slim fit olarak seçmeniz mümkün. Yeni sezonda yeni eklenen modellerle D’S Damat, slim fit gömlek koleksiyonunda oldukça zengin bir ürün çeşitliliği sunuyor. Birbirinden dikkat çeken kombinler için yeni sezon ürünlerine bir göz atmadan geçmeyin!



Slim fit gömleklerle yapılacak kombinlere örnek verecek olursak;

-Smart Casual kombinler için slim fit gömlek altına chino pantolonları tercih edebilirsiniz. Özellikle haki veya camel rengi chino ile beyaz slim fit gömlekleri kombinleyebilirsiniz.

-Sportif bir stil için skinny Jean veya slim fit denim pantolonlarla desenli slim fit gömlekleri kombinleyebilirsiniz.

-Klasik bir görünüm için spor takım elbiselerin içine slim fit gömlek modellerini giyerek muhteşem bir uyum yakalayabilirsiniz.

Slim Fit Gömlek Nasıl Seçilir?

Gömlek seçerken özellikle bu gömlek tipinde mutlaka vücut yapınızın uygunluğuna dikkat etmelisiniz. Aşırı kilolu iseniz bu modeller siz de sıkışmış bir görünüm yaratacağından pek iyi durmayacaktır.

Kumaş seçimini mevsime uygun yapmaya dikkat etmeli, yaz ayları için serin tutacak kumaş türlerine, kış için de daha sıcak tutacak kumaş tiplerine yönelmelisiniz.

Doğru marka seçimi ile kaliteli malzeme ve üzerinize tam oturacak kalıpları alacağınızı bilmelisiniz. Yıllardır bu alanda uzman olan D’S Damat gömlek seçimi konusunda sizlere en iyi modelleri sunmaktadır.

Renk konusunda da en çok ihtiyaç duyacağınız renkleri almalısınız. Takım elbiseler için beyaz gömlek, iş için mavi tonları ve daha spor kombinler için canlı renkleri gardırobunuzda bulundurmalısınız.

Gömlek Seçiminde Yaka Detayının Önemi!

Çok küçük bir ayrıntı gibi görünse de gömlek seçerken kalıbın dışında dikkat edilecek önemli konudan bahsetmek istiyoruz: Yaka tipi!

Gömlek yakaları çeşitlilikte sınır tanımıyor. Ve her yaka tipi sizin görünümünüzü iyi veya kötü etkiliyor. Yani gömlek kalıbı ve modeli ne kadar iyi olursa olsun gömleği gömlek yapan yaka detayı, size uygun değilse bir yerde bir şeyler yolunda gitmiyor demektir. Peki, yaka seçiminde neye bakılmalı?

Yüz tipiniz eğer yuvarlak ve geniş ise gömlek yaka tipini birbirine yakın ve aşağıya doğru uzayan sivri uçlu yakalardan yana yapmalısınız. Sivri ve uzun yakalı gömlekler yüzünüzü olduğundan daha zayıf gösterecektir. Eğer yüz tipiniz ince uzun ise seçeceğiniz yaka tipi geniş yakalardan yana olmalıdır. Yakaların arası daha açık ve yayılmış modeller zayıf yüz tiplerinde daha iyi durmaktadır.

Gardırobunuza Yapacağınız En İyi Yatırım: D’S Damat Slim Fit Gömlekler

İyi bir gömlek görünümünüzün en iyi tamamlayıcısıdır. Bu yüzden gardırobunuzda mutlaka en az 3-4 çeşit, her duruma uyacak şık bir gömlek bulunmalıdır. D’S Damat slim fit gömlek modelleri hem şık hem de rahat olması ile gardırobunuza yapacağınız en iyi yatırım olabilir.

Özellikle dönemsel kampanya zamanlarında uygun fiyatları yakalayarak çeşit çeşit slim fit gömlek modellerini avantajlı tekliflerle alabilirsiniz. Bayram öncesi indirimleri ve sezon fırsatları için slim fit gömlek koleksiyonumuzu mutlaka inceleyin, stilinizi daha mükemmel bir hale getirin.