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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 39 kişi alacak

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 39 akademik personel alımı yapacağını açıkladı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 39 kişi alacak
07 Ekim 2022 Cuma 10:19

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, yürürlükteki Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Uygulama Esasları ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca öğretim üyesi ve öğretim görevlisi alınacaktır.

 


İlan için başvurular 24 Ekim 2022 tarihinde son bulacaktır.


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