Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'ne personel alınacak

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu (KPSSP93) puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda başvuru şartları belirtilen pozisyonlara toplam 3 (üç) adet sözleşmeli personel alınacaktır.



İlan için başvurular 14 Ekim 2022 ile 28 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.



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