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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi personel alacak

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü 3 tane sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi personel alacak
01 Eylül 2022 Perşembe 12:54

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilan göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu (KPSSP93) puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda başvuru şartları belirtilen pozisyonlara toplam 3 (üç) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 


İlan için başvurular 1 Eylül 2022 ile 16 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak.

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