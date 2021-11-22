METAL KAPAKLARA DİKKAT!
METAL KAPAKLARA DİKKAT!
0
AÇILIŞ TARİHİ BELLİ OLDU
AÇILIŞ TARİHİ BELLİ OLDU
0
ABD'DA KORKUNÇ OLAY!
ABD'DA KORKUNÇ OLAY!
0
AMELİYAT OLDU!
AMELİYAT OLDU!
0

Erzurum'da deprem oldu

Erzurum’un Köprüköy ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı

Erzurum'da deprem oldu
22 Kasım 2021 Pazartesi 12:00

Erzurum, 19 Kasım’da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bugün de 4.7 büyüklüğündeki depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Köprüköy ilçesi Manifet Mahallesi yakınları olarak açıkladığı deprem, saat 11.31’de oldu. Yerin 6.9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerle Erzurum kent merkezinde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.8, merkez üssünü ise ilçenin Topçu Mahallesi olarak açıkladı.

Köprüköy ilçesinde 3 gün önce meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde, bazı mahallelerde evler hasar görmüştü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #erzurum #deprem
Önceki Haber
Gayrimenkul zengini kadın, kaldığı bakım evinde kayboldu
Sonraki Haber
Buca'nın zeytinleri öğrencilere burs olacak
Songül'ün katili kendini astı
Songül'ün katili kendini astı
0
Gazi Üniversitesi 34 kişi alacak
Gazi Üniversitesi 34 kişi alacak
0
Balıkesir Üniversitesi personel alacak
Balıkesir Üniversitesi personel alacak
0
Kadın çantasının içinden cenin çıktı!
Kadın çantasının içinden cenin çıktı!
0
Aşı yaptırmayan hemşire, koronavirüsten öldü!
Aşı yaptırmayan hemşire, koronavirüsten öldü!
0
Cinsel istismara uğrarken yaralanan Ayşegül kurtarılamadı!
Cinsel istismara uğrarken yaralanan Ayşegül kurtarılamadı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.