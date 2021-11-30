Erzurum Teknik Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 14 öğretim elemanı alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Erzurum Teknik Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümlerine göre araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacaktır.

İlan için başvurular 30 Kasım 2021 ile 14 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

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