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Erzurum Teknik Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 14 öğretim elemanı alımı yapacağını duyurdu

Erzurum Teknik Üniversitesi öğretim elemanı alacak
30 Kasım 2021 Salı 11:23

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Erzurum Teknik Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik"in  ilgili hükümlerine göre araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacaktır.

 

İlan için başvurular 30 Kasım 2021 ile 14 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

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