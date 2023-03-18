Erzurum Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

Erzurum Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
18 Mart 2023 Cumartesi 11:30

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 28 adet sözleşmeli personel alınacaktır.


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