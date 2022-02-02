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Erzurum Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere personel alımı yapacağını duyurdu

Erzurum Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
02 Şubat 2022 Çarşamba 10:34

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara toplam 20 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 


İlan için başvurular 2 Şubat 2022 tarihinde başlayacak olup, 16 Şubat 2022 tarihinde son bulacaktır.


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