YENİ HEDEF ARIYORUM
YENİ HEDEF ARIYORUM
0
BALÇOVA'DA EĞLENCELİ GECE
BALÇOVA'DA EĞLENCELİ GECE
0
SIĞIRLAR SARHOŞ OLUNCA...
SIĞIRLAR SARHOŞ OLUNCA...
0
3 YAŞINDAN BERİ ÇİZİYOR
3 YAŞINDAN BERİ ÇİZİYOR
0

Eşek üstünde aşı oldu!

Eşek üstünde aşı oldu!
10 Temmuz 2021 Cumartesi 13:54

 Amasya’da Hatice Gökçe (75), eşek sırtında geldiği köydeki aşı noktasında Covid-19 aşısı yaptırdı. Gökçe, sağlık çalışanlarına şiirle teşekkür etti.

Amasya İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Avşar köyünde aşı çalışması yaptı. Kurulan aşı noktasına eşek sırtında gelen Hatice Gökçe, hayvanın üzerinden inmeden Covid-19 aşısını oldu. Gökçe, sağlık çalışanlarına kendi yazdığı ‘Bayrak’ adlı şiiri okuyarak, teşekkür etti. 

Bu anlardan görüntüler, İl Sağlık Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından "Koronavirüsü el birliğiyle mücadele ederek yeneceğiz" notuyla paylaşıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aşı #koronavirüs aşı #eşek üstünde aşı
Önceki Haber
Esnaf isyan etti: Kurtarın bizi artık!
Sonraki Haber
Aydın'da acı kaza: Biri öldü, diğeri ağır yaralı
Aşılamadan sonra üç il maviye döndü
Aşılamadan sonra üç il maviye döndü
0
CHP'li genç başkan kazada hayatını kaybetti!
CHP'li genç başkan kazada hayatını kaybetti!
0
Bitlis Eren Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Bitlis Eren Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Bingöl Havalimanı personel taşıma hizmeti alacak
Bingöl Havalimanı personel taşıma hizmeti alacak
0
Yolun karşısına geçmek isteyen iki turist feci şekilde öldü!
Yolun karşısına geçmek isteyen iki turist feci şekilde öldü!
0
Karavanla emekliliğin keyfini çıkartıyor
Karavanla emekliliğin keyfini çıkartıyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.