Esenler Belediyesi zabıta alacak

Esenler Belediyesi zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Esenler Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

İlan için başvurular 23 Ocak 2023 ile 27 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.



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