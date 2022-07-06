Esenyurt'ta katliam! Ailesinden üç kişiyi öldürdü, intihara kalkıştı!

İstanbul Esenyurt'ta Ömer Orak, evde çıkan kavgada annesi Nuray Orak'ı kız kardeşi Esra Orak ve kardeşi Yasin Orak'ı silahla vurarak öldürdü. Ömer Orak daha sonra aynı silahla kendini vurarak intihara kalkıştı. Hastaneye kaldırılan Orak yoğun bakımda tedavi altına alındı

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Aile bireyleri arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmsiyle silahı çeken Ömer Orak, annesi Nuray Orak, kız kardeşi Esra Orak ve kardeşi Yasin Orak'a ateş etti. Ömer Orak ardından aynı silahla kendine de ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede anne Nuray Orak, kız kardeş Esra Orak ve kardeş Yasin Orak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan Ömer Orak hastanede tedavi altına alındı. Olay sonrasında sokakta geniş güvenlik önlemi alındı. Yapılan incelemenin ardından cenazeler morga götürüldü. Polisin olaya ilişin çalışması sürüyor.