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Esenyurt Üniversitesi 25 kişi alacak

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü 25 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Esenyurt Üniversitesi 25 kişi alacak
14 Nisan 2022 Perşembe 11:07

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Esenyurt Üniversitesi'ne ilanda belirtilen akademik birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, söz konusu kanun ve yönetmelik kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

 

İlan için başvurular 13 Nisan 2022 ile 27 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


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