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Esenyurt Üniversitesi öğretim üyesi alımı

İstanbul Esenyurt Üniversitesi 23 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Esenyurt Üniversitesi öğretim üyesi alımı
11 Mart 2021 Perşembe 11:07

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilanda "57 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, söz konusu Kanun ve Yönetmelik kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir." denildi.

İlana son başvuru tarihi 25 Mart 2021 olarak açıklandı.

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