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Esenyurt Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü, 39 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Esenyurt Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak
21 Aralık 2022 Çarşamba 10:34

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Esenyurt Üniversitesi ilanda belirtilen akademik birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, söz konusu kanun ve yönetmelik kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.


İlan için başvurular 21 Aralık 2022 tarihi ile 4 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.


Detaylı bilgi için tıklayınız.

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